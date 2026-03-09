"Cruijff zal financieel niet zo tekeer mogen gaan als Mislintat"

Guus Hiddink is erg benieuwd naar de ontwikkelingen bij Ajax in de komende maanden. De voormalig bondscoach van het Nederlands elftal snapt in ieder geval wel dat technisch directeur Jordi Cruijff op dit moment voor Oscar Garcia kiest als (tijdelijke) hoofdtrainer.

“Je kunt je contacten gebruiken. Als je kennis hebt over een vak, dan kun je ze brengen. Ook als je ze heel goed kent", liet hij zondagavond weten in de uitzending van Studio Voetbal. Hiddink wil Cruijff niet vergeleken met Sven Mislintat. "Die kon geld uitgeven zonder dat hij werd geremd door de raad van commissarissen", blikt hij terug.

"Ik denk niet dat ze nu zulke gekke dingen gaan doen om een goede ploeg samen te stellen. Hij zal financieel niet zo tekeer mogen gaan als MIslintat", vervolgt Hiddink voor de camera's van NOS. "Ze zullen wat meer met de jeugd bezig gaan en hopelijk kunnen wat jongens de as vormen om de jeugd beter te maken", besluit hij.