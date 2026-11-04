Cruijff ziet speler uitblinken: "Zijn contract bij Ajax liep af"

Jordi Cruijff is onder de indruk van de prestaties van Wout Weghorst bij FC Twente. De technisch directeur van Ajax was deze week te gast bij Rondo op Ziggo Sport en sprak zijn waardering uit over de oud-Ajacied.

Theo Janssen begint vol ongeloof over Weghorst, die vier keer scoorde tegen Excelsior. "Het zijn geweldige goals die hij maakte. De ene was nog mooier dan de andere", zegt de oud-speler van Ajax, die met name verrast was door het tweede doelpunt van Weghorst. "Dit verwacht je niet bij Weghorst. Dat is een spits die in de zestien dodelijk is. Dat hakje prima, maar de bal daarna is misschien nog wel makkelijker."

Cruijff is ook enthousiast over de 34-jarige spits. "En met links en rechts, hè. Ik mag hem", aldus Cruijff. Presentator Wytse van der Goot is daarom wel benieuwd waarom Weghorst niet meer bij Ajax speelt. "Zijn contract liep af. Dat is voetbal", reageert Cruijff stellig. "Maar ik vind hem wel een speler met karakter, daar hou ik wel van."