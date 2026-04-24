'Cruijff ziet zes potentiële Ajax-versterkingen bij FC Barcelona'

Jordi Cruijf heeft meerdere spelers van FC Barcelona in het vizier als potentiële versterkingen voor komend seizoen. Dat meldt het Spaanse Sport .

De technisch directeur van de Amsterdammers is bekend bij FC Barcelona en wil graag zakendoen met de Spaanse topclub. Cruijff onderzoekt de mogelijkheden voor zowel permanente transfers als huurtransfers van overbodige spelers of aanstormende talenten. De namen van een zestal spelers worden nu in verband gebracht met Ajax.

Onder anderen doelman Iñaki Peña, die nu door FC Barcelona wordt verhuurd aan Elche CF, wordt gelinkt aan Ajax. "In Nederland acht men de komst van Iñaki Peña haalbaar", valt te lezen. Ook droomt Ajax van de komst van de 22-jarige middenvelder Marc Casadó, maar zijn komt wordt 'vrijwel onmogelijk' geacht vanwege het prijskaartje.