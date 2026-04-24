Meldingen
2026-04-23
De Johan Cruijff ArenA van Ajax
BREAKING | 'Ajax vindt stadion voor thuisduels in de play-offs'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

'Cruijff ziet zes potentiële Ajax-versterkingen bij FC Barcelona'

Bjorn
bron: Sport
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff kijkt rond

Jordi Cruijf heeft meerdere spelers van FC Barcelona in het vizier als potentiële versterkingen voor komend seizoen. Dat meldt het Spaanse Sport.

De technisch directeur van de Amsterdammers is bekend bij FC Barcelona en wil graag zakendoen met de Spaanse topclub. Cruijff onderzoekt de mogelijkheden voor zowel permanente transfers als huurtransfers van overbodige spelers of aanstormende talenten. De namen van een zestal spelers worden nu in verband gebracht met Ajax.

Onder anderen doelman Iñaki Peña, die nu door FC Barcelona wordt verhuurd aan Elche CF, wordt gelinkt aan Ajax. "In Nederland acht men de komst van Iñaki Peña haalbaar", valt te lezen. Ook droomt Ajax van de komst van de 22-jarige middenvelder Marc Casadó, maar zijn komt wordt 'vrijwel onmogelijk' geacht vanwege het prijskaartje. 

Ook Shane Kluivert, de zoon van voormalig Ajax-spits Patrick Kluivert, wordt in verband gebracht met Ajax. Het is echter niet duidelijk of FC Barcelona de achttienjarige vleugelaanvaller wil behouden of verhuren.

Verder worden de namen van Jofre Torrents en Guille Fernández genoemd. Ook Roony Bardghji wordt genoemd, maar de Zweedse vleugelaanvaller lijkt FC Barcelona komende zomer definitief te gaan verruilen voor een andere club dan Ajax. Hij lijkt de voorkeur te geven aan een andere Spaanse club, al wordt ook Internazionale gelinkt aan Bardghji die deze week nog inviel voor Lamine Yamal.

0 reacties
Laatste nieuws

Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws