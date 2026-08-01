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Cryptische Instagram-update van Rayane Bounida trekt aandacht

Amber
bron: Instagram
Ajax-spelers kijken toe bij een oefenduel in de Johan Cruijff Arena
Ajax-spelers kijken toe bij een oefenduel in de Johan Cruijff Arena Foto: © Pro Shots

Rayane Bounida heeft op sociale media voor de nodige speculatie gezorgd. De twintigjarige middenvelder van Ajax veranderde zijn profielfoto op Instagram in een opvallende afbeelding, terwijl hij tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen nog geen speelminuten heeft gemaakt.

Op de nieuwe profielfoto is Bounida te zien in het Ajax-shirt tijdens een Champions League-duel van afgelopen seizoen. Over de foto staat de tekst: "Comeback soon", oftewel: "Kom snel terug". Daarnaast valt op dat de afbeelding volledig in zwart-wit is uitgevoerd.

Bounida beleefde vorig seizoen zijn doorbraak in de hoofdmacht van Ajax. De middenvelder kwam in het seizoen 2025/2026 tot 28 officiële wedstrijden, waarin hij twee keer scoorde en negen assists afleverde. Eind mei maakte hij bovendien zijn debuut voor de nationale ploeg van Marokko.

Sindsdien bleef het echter stil rond de Ajacied. Onder de nieuwe trainer Míchel kwam Bounida tijdens de voorbereiding nog niet in actie. Na het oefenduel met Burnley gaf de Ajax-coach uitleg over zijn afwezigheid. Bounida was teruggekeerd van vakantie, maar bleek met een blessure te kampen. De twintigjarige werkt momenteel aan zijn herstel.

Eind juni deelde Bounida via Instagram nog beelden van een individuele trainingssessie. Daarbij droeg hij een shirt van de inmiddels vertrokken Sean Steur. Met zijn nieuwe profielfoto lijkt de middenvelder nu vooral uit te kijken naar zijn rentree op het veld.

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