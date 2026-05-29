Curacao ambitieus: "Een amateurclub kan ook van Ajax winnen"
Dick Advocaat is met Curacao inmiddels begonnen aan de voorbereiding op het WK. De ervaren oefenmeester, die in het verleden werkzaam was bij grote clubs als Feyenoord en PSV, hoopt met zijn ploeg te kunnen stunten tijdens het toernooi.
"Als je bondscoach van het Nederlands elftal bent, zit daar een enorme druk op. Maar het is ook heel leuk om met Curaçao deel te nemen aan het WK om te kijken of je kunt verrassen", legt hij uit op de website van de Telegraaf. "We hebben bepaalde kwaliteiten, maar als je onze spelersgroep afzet tegen die andere drie selecties, dan zijn we een amateurclub. Maar ook een amateurclub (USV Hercules, red.) kan van Ajax winnen, hebben we gezien", blikt Advocaat terug.
De Nederlander laat weten dat hij altijd druk voelt. "Als je dat niet meer hebt, sta je er wel heel ontspannen in. Je wil het altijd zo goed mogelijk doen. Toen we hiermee begonnen, werd net gedaan alsof we daar als vier oudere mannen in de zon gingen zitten", constateert hij. "Ik heb daar bewust alleen maar in mijn lange broek gelopen om te laten zien dat ik daar niet was om in de zon te zitten. Vanaf het begin hebben we uitgestraald richting de spelersgroep dat we iets willen presteren", besluit Advocaat, die met Curacao onder andere tegen Duitsland speelt. Ook Ecuador en Ivoorkust zitten in poule E.
OM eist gigantisch miljoenenbedrag van oud-Ajacied Quincy Promes
Rafael van der Vaart vergelijkt Ajacied: "Daar komt meer bij kijken"
Curacao ambitieus: "Een amateurclub kan ook van Ajax winnen"
Woerts onthult: "Hij gaat de nieuwe trainer worden van Ajax"
Derksen haalt uit: "Dat neem ik Wesley Sneijder heel erg kwalijk"
'Cambuur meldt zich weer bij Ajax en wil 19-jarige spits kopen'
Bruggink: "Alex Kroes deed het bij mij op een gegeven moment wel"
Nick Viergever (36) gratis op te halen: "Ik wil graag door..."
Aaron Bouwman zelfkritisch: "Ik besefte: dit is iets té riskant"
Mika Godts ziet eigen transferwaarde naar recordhoogte stijgen
Kale met transferadvies: "Daar loopt de nummer 6 die Ajax zoekt"
'Óscar García in beeld als hoofdtrainer bij Belgische grootmacht'
'Ajax toont interesse in Zwitserse spits, flinke concurrentie'
Jordi Cruijff krijgt twee transfertips: "Leiderstype zoals Aké"
Ajax liet grote transfer klappen: "Een ticket door naar Arsenal"
Michiel Kramer: "Dat hij nu voor Ajax speelt vind ik vervelend"
Farioli geniet: "Zoiets is in de historie van Ajax zelden gebeurd"
'Ajax bekeek rechtsbuiten in Valencia': "Volgen hem nauwlettend"
Yesilgöz: "Iedere Ajacied die daarin zit, is mooi meegenomen"
Koeman verdedigt Wout Weghorst: "Er is niemand anders die dat kan"
Mogelijke tegenstanders van Ajax in voorronde Conference League
De Mol verlengt bij Ajax: "Moet mijn zoontje mee leren omgaan"
Johan Derksen hekelt Ajax-speler: "Je schaamt je kapot voor hem"
Promovendus presenteert Ajax-talent (18): "We zijn erg blij"
De Telegraaf komt met ander Míchel-nieuws: "Niks meer niks minder"
Westerman over Ajax: "Dit is natuurlijk een afgang eerste klas"
Waterreus wil Ajacied niet op WK zien: "Bidden dat hij niet fit is"
Datalek bij Ajax leidt tot arrestatie van 35-jarige man uit Buren
'Zorgen om Jordi Cruijff': "Ajax gooit de bemanning overboord"
Sven Mijnans noemt verschil tussen Ajax en AZ: "Ook op de bank"