Meldingen
2026-05-27
Míchel Sánchez
BREAKING | 'Ajax nadert overeenstemming met nieuwe hoofdtrainer'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Curacao ambitieus: "Een amateurclub kan ook van Ajax winnen"

Niek
Dick Advocaat en Cor Pot tijdens de training van Curaçao
Dick Advocaat en Cor Pot tijdens de training van Curaçao Foto: © Pro Shots

Dick Advocaat is met Curacao inmiddels begonnen aan de voorbereiding op het WK. De ervaren oefenmeester, die in het verleden werkzaam was bij grote clubs als Feyenoord en PSV, hoopt met zijn ploeg te kunnen stunten tijdens het toernooi. 

"Als je bondscoach van het Nederlands elftal bent, zit daar een enorme druk op. Maar het is ook heel leuk om met Curaçao deel te nemen aan het WK om te kijken of je kunt verrassen", legt hij uit op de website van de Telegraaf. "We hebben bepaalde kwaliteiten, maar als je onze spelersgroep afzet tegen die andere drie selecties, dan zijn we een amateurclub. Maar ook een amateurclub (USV Hercules, red.) kan van Ajax winnen, hebben we gezien", blikt Advocaat terug. 

De Nederlander laat weten dat hij altijd druk voelt. "Als je dat niet meer hebt, sta je er wel heel ontspannen in. Je wil het altijd zo goed mogelijk doen. Toen we hiermee begonnen, werd net gedaan alsof we daar als vier oudere mannen in de zon gingen zitten", constateert hij. "Ik heb daar bewust alleen maar in mijn lange broek gelopen om te laten zien dat ik daar niet was om in de zon te zitten. Vanaf het begin hebben we uitgestraald richting de spelersgroep dat we iets willen presteren", besluit Advocaat, die met Curacao onder andere tegen Duitsland speelt. Ook Ecuador en Ivoorkust zitten in poule E. 

Gerelateerd:
Quincy Promes

OM eist gigantisch miljoenenbedrag van oud-Ajacied Quincy Promes

0
Rafael van der Vaart

Rafael van der Vaart vergelijkt Ajacied: "Daar komt meer bij kijken"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Rob Jansen

Ajax liet grote transfer klappen: "Een ticket door naar Arsenal"

0
Anco Jansen

Anco Jansen zou wel bij Ajax willen werken: "Dikste portemonnee"

0
Wout Weghorst in het Nederlands elftal

BREAKING | Weghorst in Oranje: Koeman maakt WK-selectie bekend

0
Marc Overmars

Overmars terug naar Eredivisie? "Wij zijn een haatdragend landje"

0
Ajax viert doelpunt

Ajax moet Europees voetbal halen: "Dat mag en kan geen optie zijn"

0
Jordi Cruijff en Marijn Beuker

'In dit segment zoekt Cruijff naar spelers': "Zij worden besproken"

0
Mounir Boualin

Boualin onthult transferplannen Ajax: "Dan gaan ze 2 spitsen halen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

OM eist gigantisch miljoenenbedrag van oud-Ajacied Quincy Promes

Rafael van der Vaart vergelijkt Ajacied: "Daar komt meer bij kijken"

Curacao ambitieus: "Een amateurclub kan ook van Ajax winnen"

Woerts onthult: "Hij gaat de nieuwe trainer worden van Ajax"

Derksen haalt uit: "Dat neem ik Wesley Sneijder heel erg kwalijk"

'Cambuur meldt zich weer bij Ajax en wil 19-jarige spits kopen'

Bruggink: "Alex Kroes deed het bij mij op een gegeven moment wel"

Nick Viergever (36) gratis op te halen: "Ik wil graag door..."
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws