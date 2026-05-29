Curacao ambitieus: "Een amateurclub kan ook van Ajax winnen"

Dick Advocaat is met Curacao inmiddels begonnen aan de voorbereiding op het WK. De ervaren oefenmeester, die in het verleden werkzaam was bij grote clubs als Feyenoord en PSV, hoopt met zijn ploeg te kunnen stunten tijdens het toernooi.

"Als je bondscoach van het Nederlands elftal bent, zit daar een enorme druk op. Maar het is ook heel leuk om met Curaçao deel te nemen aan het WK om te kijken of je kunt verrassen", legt hij uit op de website van de Telegraaf. "We hebben bepaalde kwaliteiten, maar als je onze spelersgroep afzet tegen die andere drie selecties, dan zijn we een amateurclub. Maar ook een amateurclub (USV Hercules, red.) kan van Ajax winnen, hebben we gezien", blikt Advocaat terug.

De Nederlander laat weten dat hij altijd druk voelt. "Als je dat niet meer hebt, sta je er wel heel ontspannen in. Je wil het altijd zo goed mogelijk doen. Toen we hiermee begonnen, werd net gedaan alsof we daar als vier oudere mannen in de zon gingen zitten", constateert hij. "Ik heb daar bewust alleen maar in mijn lange broek gelopen om te laten zien dat ik daar niet was om in de zon te zitten. Vanaf het begin hebben we uitgestraald richting de spelersgroep dat we iets willen presteren", besluit Advocaat, die met Curacao onder andere tegen Duitsland speelt. Ook Ecuador en Ivoorkust zitten in poule E.