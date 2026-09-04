Cziommer lyrisch over Ajax-deal: "Heel speciaal voor deze club"
Simon Cziommer is onder de indruk van de komst van Marc ter Stegen naar Ajax. De voormalig middenvelder en huidige zaakwaarnemer vindt de transfer van de Duitse doelman zelfs opvallender dan die van landgenoten Julian Brandt en Thilo Kehrer.
Ajax haalde deze zomer drie Duitse spelers naar Amsterdam. Cziommer noemt dat in gesprek met De Telegraaf een bijzondere ontwikkeling. "Heel bijzonder en ook mooi. Ik zit regelmatig in de Johan Cruijff ArenA en dan wil ik natuurlijk goed voetbal zien. Ik ben als Duitser mede naar Nederland gekomen, omdat ik het Ajax-voetbal door de jaren heen kende. Dat stond garant voor goed spel uit de Nederlandse voetbalschool. Dat daar nu drie Duitsers in participeren, is een mooi gegeven. Dat vind ik prachtig, als ze maar wel presteren."
Vooral de komst van Ter Stegen heeft indruk op hem gemaakt. "Die van Ter Stegen, om eerlijk te zijn. Kijk, bij Kehrer en Brandt gaat het om spelers die zeker kwaliteiten hebben en op een bepaalde manier hun sporen al verdiend hebben, maar ook merken dat zij niet meer in de absolute top kunnen spelen. Met absolute top bedoel ik dan een club als Paris Saint-Germain, waar Thilo heeft gespeeld."
Volgens Cziommer ligt dat bij Ter Stegen anders. "Hoewel hij bij Barcelona niet altijd eerste keus was, is hij uiteindelijk wel een keeper die op dat niveau kan presteren. Dat hij dan op deze manier naar Ajax komt, is heel speciaal."
De voormalig prof vindt bovendien dat de doelman perfect aansluit bij de manier waarop Ajax wil voetballen. "Ik vind hem een keeper die met zijn voetballende kwaliteiten precies bij Ajax past. Hij heeft leiderschap, straalt rust uit en is sterk aan de bal. Ik vind het fantastisch dat zo'n grote speler naar Ajax komt. Dat is mede de verdienste van Jordi Cruijff."
Ter Stegen ging inmiddels een keer in de fout tegen FC Sion, maar Cziommer maakt zich daar niet druk om. "Het zou vreemd zijn als een keeper nooit fouten maakt. Zeker in het begin kan dat gebeuren. Maar uiteindelijk, als hij zijn minuten heeft gemaakt en weer helemaal in zijn ritme zit, denk ik dat je die fouten heel weinig tot niet meer zult zien."
De kwaliteit van de Duitser is volgens hem nu al zichtbaar. "Ik denk dat hij absoluut een meerwaarde is voor Ajax. Je ziet de kwaliteit er nu al vanaf spatten. We hebben al een paar reddingen van hem gezien die van de buitencategorie waren. Tegelijkertijd brengt hij veel rust aan de bal. Dat is een groot voordeel in het huidige voetbal, zeker in het voetbal dat Ajax wil spelen en dat ook Barcelona speelt."
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