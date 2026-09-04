Cziommer verwacht meer van Ajax-ster: "Daar wacht ik nog op"

Simon Cziommer denkt dat Julian Brandt bij Ajax nog lang niet heeft laten zien waartoe hij werkelijk in staat is. De voormalig middenvelder kent de Duitse spelmaker al jaren en verwacht dat hij de komende periode een veel grotere stempel op het spel van de Amsterdammers gaat drukken.

Brandt maakte deze zomer de overstap naar Ajax en behoorde samen met Marc ter Stegen en Thilo Kehrer tot de opvallende Duitse versterkingen. Cziommer vindt het bijzonder om drie landgenoten in Amsterdam te zien.

"Heel bijzonder en ook mooi", zegt hij tegen De Telegraaf. "Ik zit regelmatig in de Johan Cruijff ArenA en dan wil ik natuurlijk goed voetbal zien. Ik ben als Duitser mede naar Nederland gekomen, omdat ik het Ajax-voetbal door de jaren heen kende. Dat stond garant voor goed spel uit de Nederlandse voetbalschool. Dat daar nu drie Duitsers in participeren, is een mooi gegeven. Dat vind ik prachtig, als ze maar wel presteren."