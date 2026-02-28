Meldingen
2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
Het laatste Ajax Nieuws

Da Silva kent droomdebuut voor Ajax: "Wil hem daarvoor bedanken"

Amber
bron: ESPN
Paulo da Silva juicht na zijn goal voor Jong Ajax
Paulo da Silva juicht na zijn goal voor Jong Ajax

Jong Ajax beleefde een topavond tegen Helmond Sport (5-1), maar voor Paulo da Silva kreeg de wedstrijd een nog persoonlijker tintje. De achttienjarige aanvaller maakte zijn debuut in het betaald voetbal en bekroonde dat direct met een doelpunt.

Na afloop sprak een zichtbaar geëmotioneerde Da Silva over zijn bijzondere avond. "Ik ga dit niet snel vergeten", vertelde hij voor de camera van ESPN. De jonge spits was vooral dankbaar richting trainer Oscar Garcia, die hem sneller dan gepland bij de selectie haalde. "In eerste instantie zou ik opbouwen, maar hij heeft me vertrouwen gegeven en sneller dan verwacht mijn debuut laten maken. Ik wil hem daarvoor bedanken."

Dat zijn invalbeurt uitmondde in een treffer, voelde voor Da Silva als meer dan toeval. "Ik heb vandaag hiervoor gebeden. Ik was zondag nog naar de kerk gegaan, de pastoor heeft ook voor mij gebeden. Ik weet zeker dat haar gebed mij succes heeft gegeven."

Na zijn goal sprintte hij richting de supporters. Een ingestudeerd dansje bleef uit. "Normaal ben ik een jongen die van een dansje houdt na een goal, maar ik zat in mijn emotie en ik zag hoe de supporters schreeuwden. Ik was echt blij, een goal maken is normaal, maar zo'n goal is speciaal." Zijn treffer droeg hij op aan zijn moeder. "Ik heb altijd gezegd dat deze goal voor mijn moeder zou zijn, dus hartje naar mijn mama."

Veel tijd om na te genieten gunt Da Silva zichzelf niet. De spits wil verder bouwen aan zijn ontwikkeling. "Ik ga zometeen rekken en strekken, naar de sauna en dan misschien nog naar de gym. Ik moet door, ik moet verbeteren. Hoe ik vandaag was, moet morgen weer beter. Ik moet scherp blijven, ik ga er komen, met Gods wil."

