Da Silva kritisch: "Clubs moeten spelers daarin beter begeleiden"

Paulo Da Silva heeft zich als gast in de NPO-podcast WK Mixed Zone uitgesproken over de mentale kant van het profvoetbal, met name bij jonge spelers. De achttienjarige aanvaller, die afgelopen winter de overstap maakte van NEC naar Ajax, benadrukt dat clubs volgens hem meer aandacht moeten besteden aan begeleiding buiten het veld.

Volgens Da Silva speelt plezier een grote rol in prestaties en ligt er een duidelijke taak bij clubs om spelers daarin te ondersteunen. "Ik denk dat je beter kunt presteren als je plezier hebt. Dan ga je met een goed gevoel naar de club en ik denk dat vooral de clubs meer bezig moeten zijn met jongens mentaal te begeleiden. Want er komt écht veel bij kijken."

Hij schetst daarbij hoe ingrijpend het leven van jonge profs kan zijn, zeker wanneer zij op vroege leeftijd hun vertrouwde omgeving achterlaten. "Vroeg opstaan, vrienden laten, familie laten, sommige jongens moeten op jonge leeftijd naar andere landen verhuizen, sommige jongens hebben geen goed gevoel in het team, dus er komt echt veel bij kijken. Ik ben daar gelukkig mentaal sterk in, maar niet iedere jongen is dat."