Daal: "Ajax wilde me hebben, maar om deze reden koos ik voor AZ”

Ro-Angelo Daal kent dit seizoen zijn definitieve doorbraak bij AZ. De club uit Alkmaar nam hem al vroeg op in de jeugdopleiding. Daal is afkomstig uit Amsteram, en kon ook naar Ajax. Hij legt uit waarom hij uiteindelijk toch voor de Alkmaarders koos.

"Op mijn tiende kon ik kiezen tussen AZ en Ajax. Toen heb ik gekozen voor een stage bij Ajax", begint Daal tegen Voetbal International. "Dat was een traject van een paar maanden. Heel spannend allemaal, steeds een ronde verder. Totdat ik werd afgewezen. Ik zat pas een jaar op voetbal en bij Ajax vonden ze het te vroeg voor een overstap. Dat kwam hard aan."

"Ik was er meteen helemaal klaar mee en wilde stoppen met voetballen", gaat Daal verder. "Gelukkig heb ik het advies van mijn moeder opgevolgd: terug naar Buiksloot en daar weer lekker genieten. Dat pakte goed uit. Ik begon weer te scoren en een jaar later kwamen Ajax en AZ bij me terug."

Daal ging bij beide clubs meetrainen. "Na die tweede stage wilde Ajax me wél hebben, maar toen heb ik voor AZ gekozen. Puur op gevoel. Mijn ouders hadden bij beide clubs goede gesprekken gehad en daarna lieten ze de keuze aan mij. Mijn vriendjes op straat zeiden allemaal dat ik voor Ajax moest gaan, maar AZ gaf me het beste gevoel", aldus Daal.