Daan Rots onthult: "Ik hoorde via-via dat hij naar Ajax wil"
Noa Lang zou openstaan voor een terugkeer naar Ajax. Dat beweert FC Twente-aanvaller Daan Rots in de voetbalpodcast VERSUZ. Volgens Rots heeft hij vanuit zijn eigen omgeving gehoord dat de 27-jarige aanvaller wel oren heeft naar een nieuwe periode in Amsterdam.
Ajax ziet Lang naar verluidt als een mogelijke opvolger van Mika Godts. De Belgische aanvaller staat in de belangstelling van Paris Saint-Germain, waarbij een transfersom van ongeveer zestig miljoen euro wordt genoemd. Een vertrek van Godts zou daarmee ruimte kunnen maken voor de terugkeer van Lang.
"Ze willen toch Noa Lang?", begint Rots in de podcast. Vervolgens komt de vleugelspeler met een opvallende onthulling. "Ik hoorde, via-via, dat Noa Lang dat ook wel graag wilde. Dat hoorde ik", vertelt hij.
Rots benadrukt vervolgens nogmaals dat Lang volgens zijn informatie openstaat voor een transfer naar Amsterdam. "Ik hoor dat hij openstaat voor Ajax. Maar dat is ook zijn club, toch?", zegt de FC Twente-aanvaller.
Lang mag ondertussen vertrekken bij Napoli. De Italiaanse club zou geen toekomst meer zien in de Nederlander en naar verluidt bereid zijn om hem voor ongeveer 25 miljoen euro van de hand te doen.
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