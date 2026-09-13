Daan Rots wijst naar Ajax-spits: "Hij stond ook op de middenstip"
Daan Rots is bij Goedemorgen Eredivisie bijzonder lovend over Wout Weghorst. De spits van FC Twente is de laatste wedstrijden op dreef en was zaterdag tegen ADO Den Haag (2-0) opnieuw trefzeker. Het betekende zijn eerste doelpunt in De Grolsch Veste dit seizoen.
"Dat is toch mooi, scoren in de Grolsch Veste", begint Rots. "Ik vind het persoonlijk het mooiste stadion van Nederland, al zeg ik dat natuurlijk wel door een Twente-bril. Ik snap wel dat het voor hem een moment van opluchting is. Hij heeft al een paar goals gemaakt buiten huis en nu de eerste in de Grolsch Veste. Ik denk dat die treffer voor hem heel mooi is."
Rots ziet dat Weghorst met zijn uitgesproken karakter veel losmaakt. "Wout is echt Wout en dat kan heel Nederland zien. Iedereen heeft een oordeel over hem. Een beetje provoceren naar de tegenstander zit er altijd wel bij en ik denk ook dat hij daarop aangaat. Hij gaat daar juist goed op. Tegen FC Groningen ook, het hele stadion is bezig met hem. Maar hij schiet er wel weer één binnen."
"Hij zit er de laatste tijd goed in en hij is belangrijk voor ons", vervolgt Rots. Volgens hem wordt er soms met twee maten gemeten als het om Weghorst gaat. "Ik weet dat niet iedereen het eens is met hoe hij zich profileert, maar ik vind dat iedereen zich daar wel heel druk om maakt. Die Tolu (Arokodare, red.) stond ook op de middenstip en dat werd vrij gemakkelijk geaccepteerd. Als Wout dat had gedaan, dan was Nederland daar helemaal over gevallen. Maak je ook niet zo druk om anderen, kom op."
Ook binnen de spelersgroep ziet Rots de meerwaarde van de ervaren spits. "Wout is gewoon bezig met iedereen. Hij heeft bij heel grote clubs gespeeld zoals Manchester United en Besiktas. Je merkt wel dat hij een bepaald niveau eist van de spelers om zich heen. Dat legt hij vaak op een heel goede manier uit. Hij gaat altijd voor 200% en verzaakt nooit om druk te zetten. Dat is heel belangrijk bij FC Twente."
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