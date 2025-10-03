Daan Sutorius analyseert: "Ajax probeerde dat te spiegelen..."

Ajax liep dinsdagavond tegen een zware nederlaag aan in de Champions League. Olympique Marseille bleek in het Stade Vélodrome met 4-0 te sterk.

Daan Sutorius, voetbalanalist bij Het Parool, analyseert het falen van Ajax: "Ajax is met open ogen getrapt in de val van Roberto De Zerbi, de trainer van Olympique Marseille. Hij speelt het soort voetbal dat Ajax vorig jaar onder Francesco Farioli ook speelde: hoog druk zetten, tegenstander vastzetten en de verdedigers in grote ruimtes laten spelen. Ajax probeerde dat te spiegelen, maar dat ging snel mis."

Volgens Sutorius was de reactie van Heitinga na de wedstrijd nog schrijnender: "Het pijnlijkste vond ik nog het moment na afloop, toen Heitinga werd gevraagd of hij tevreden was met zijn tactische plan en of hij het de volgende keer weer zo zou doen. Hij antwoordde bevestigend. Ik vind hem in algemene zin niet geschikt als hoofdtrainer. Dat vak is de afgelopen vijf à tien jaar enorm veranderd. Je hebt tegenwoordig veel meer nodig dan alleen verstand van voetbal."

Sutorius vervolgt over de speelstijl van Ajax onder Heitinga: "Heitinga heeft een ouderwets idee van Ajaxvoetbal. De club wilde aanvallend voetbal, maar dat hoeft niet per se naïef voetbal te zijn. Je kunt ook gecontroleerd aanvallen. Dat lukt hem tot nu toe totaal niet. Ik vind ook dat Kroes hier kritisch op mag worden beoordeeld."

Tot slot plaatst de analist de aanstelling van Heitinga in perspectief: "Je had met Farioli een innovatieve, moderne trainer in huis. Vervolgens stel je een onervaren hoofdtrainer aan, die al eerder bewezen heeft het niet aan te kunnen. Als Heitinga ontslagen wordt, kan ik me niet voorstellen dat Kroes zelf aanblijft. Als ik iets positiefs moet noemen? Youri Baas hield zich goed staande in Marseille en ontwikkelt zich door. Maar dat is het eerlijk gezegd wel."