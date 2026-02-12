Meldingen
2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
"Daar had Ajax toch wel Frank de Boer naast kunnen zetten?"

Bjorn
bron: Voetbal International
Frank de Boer
Frank de Boer Foto: © Pro Shots

Huub Stevens ziet dat het rommelt bij de Nederlandse topclubs. De oud-trainer snapt niet dat Ajax het volle vertrouwen gaf aan John Heitinga als trainer zonder een ervaren iemand ernaast. Hetzelfde gebeurt volgens Stevens ook bij Feyenoord met Robin van Persie, die René Hake naast zich heeft.

"Maar waarom geen echte Feyenoorder die de club door en door kent?", vraagt Stevens zich af in gesprek met Voetbal International. "Iemand zoals bijvoorbeeld Giovanni van Bronckhorst, die spreekt meer aan dan Hake." 

"Bij Ajax geldt hetzelfde", vervolgt Stevens. "Daar had toch wel een echte ervaren Ajacied als bijvoorbeeld Frank de Boer naast Johnny Heitinga gezet kunnen worden? Ik zou er als jonge trainer in elk geval heel blij mee zijn."

Stevens hoopt dat er snel verandering komt. "Ik hoop voor Ajax nu echt dat Jordi Cruijff daar de rust en de eenheid in de organisatie terug kan brengen. Kijk naar hoe Ajax heeft gepresteerd, eeuwig zonde. 32ste in die Champions League-stand. We hebben het wel over Ajax, hè? Die horen bij de beste vijftien clubs te staan. En PSV had een hele zware loting, maar ik vind dat ook zij die tussenronde hadden moeten halen", besluit hij.

