Jordi Cruijff lijkt komende zomer flink in te grijpen in de selectie van Ajax. Dat stelt Mounir Boualin, die bovendien weet dat de technisch directeur een opvallende terugkeer onderzoekt.

Volgens Boualin wordt de komst van Daley Blind intern serieus overwogen. “Ajax wil een betrouwbare speler halen, die er meteen staat en voldoet aan het niveau waar Cruijff naartoe wil. Weer kampioen worden, telkens Champions League spelen, dat is het doel.”

Hoewel er vertrouwen is in Jorthy Mokio, die onlangs zijn contract verlengde tot medio 2031, leeft binnen de club het gevoel dat Blind nog altijd van waarde kan zijn. “Een jongen van de club, die zowel Ajax als de Eredivisie kent. Daarnaast is hij nog steeds een heel goede speler die op meerdere posities uit de voeten kan”, aldus Boualin. De verdediger speelt momenteel bij Girona, maar beschikt over een aflopend contract en lijkt transfervrij te vertrekken.