'Daley Blind (36) gaat mogelijk de selectie van Ajax versterken'
Jordi Cruijff lijkt komende zomer flink in te grijpen in de selectie van Ajax. Dat stelt Mounir Boualin, die bovendien weet dat de technisch directeur een opvallende terugkeer onderzoekt.
Volgens Boualin wordt de komst van Daley Blind intern serieus overwogen. “Ajax wil een betrouwbare speler halen, die er meteen staat en voldoet aan het niveau waar Cruijff naartoe wil. Weer kampioen worden, telkens Champions League spelen, dat is het doel.”
Hoewel er vertrouwen is in Jorthy Mokio, die onlangs zijn contract verlengde tot medio 2031, leeft binnen de club het gevoel dat Blind nog altijd van waarde kan zijn. “Een jongen van de club, die zowel Ajax als de Eredivisie kent. Daarnaast is hij nog steeds een heel goede speler die op meerdere posities uit de voeten kan”, aldus Boualin. De verdediger speelt momenteel bij Girona, maar beschikt over een aflopend contract en lijkt transfervrij te vertrekken.
Blind zelf liet zich eerder al voorzichtig uit over een mogelijke terugkeer. “Ja, Ajax heeft altijd een speciale plek in mijn hart. Dus wie weet. Ja, we gaan zien wat de toekomst brengt”, vertelde hij in februari tegenover Ziggo Sport. “Zolang ik fit blijf en zolang ik het niveau aankan, wil ik graag blijven voetballen. Dus dat is het belangrijkste. Ik hou van het spelletje. Dus zolang het kan wil ik er graag van genieten.”
De naam van Donny van de Beek viel eveneens in de wandelgangen, maar volgens Boualin ziet Cruijff hem niet als serieuze optie. Door zijn blessureverleden bestaan er binnen de Johan Cruijff ArenA te veel twijfels over de middenvelder.
