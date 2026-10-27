Daley Blind geeft tekst en uitleg: "En die is toch iets groter"

Ajax won zondag met 1-2 op bezoek bij Sparta Rotterdam, terwijl PSV in eigen huis met 1-1 gelijk heeft gespeeld tegen Feyenoord. De club uit Amsterdam is daardoor geklommen naar de tweede plek op de ranglijst en de fans zijn weer vol vertrouwen, maar Daley Blind wil nog geen overhaaste conclusies trekken.

"Het seizoen is nog zo lang, er komen nog zoveel wedstrijden aan, maar ik denk dat het vooral aangeeft: dat de manier van spelen die we laten zien, dat mensen daar weer graag naar kijken. Dat mensen graag Ajax zien spelen, dat aanvallend is, met veel kansen en schoten op doel", legt hij uit op de website van VI.

"Minpuntje is wel dat we iets te veel tegendoelpunten krijgen, daar moeten we mee aan de slag, maar ik denk dat het spel an sich stukken vooruit is gegaan. En dat we hebben laten zien dat we ook in de Conference League op hoog niveau kunnen spelen", vervolgt de routinier, die zelf als invaller binnen de lijnen kwam.