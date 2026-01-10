Omroep Abe
SC Heerenveen dacht aan Ajax-aanvaller: "Was niet aan de orde"
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Daley Blind gelinkt aan Ajax: "Kan moeilijk omgaan met reserverol"

Arthur
bron: De Telegraaf
Daley Blind in La Liga
Daley Blind in La Liga Foto: © Pro Shots

Daley Blind lijkt momenteel een realistischere optie voor Ajax dan Manuel Ugarte, zegt Ajax-watcher Mike Verweij in de podcast van De Telegraaf. Eerder deze week werd Ajax nog in verband gebracht met Ugarte, die onder contract staat bij Manchester United.

Voetbal International meldde dat Ajax interesse zou hebben in Ugarte. "Die naam is zeker gepasseerd bij Ajax. Het is misschien nog wel een optie", aldus Verweij, die de kans klein acht dat Ugarte daadwerkelijk naar Ajax komt. "Tot dusver heeft Ajax van Manchester United gehoord dat hij niet te huren is." Volgens Verweij ligt een transfer van een oude bekende meer voor de hand. "De optie Daley Blind, die ook als linksback en centrale verdediger kan spelen, is reëler. Er zijn nog meer andere namen. Credits voor Voetbal International, maar ik denk dat het moeilijk gaat worden."

Valentijn Driessen vindt dat Ajax verstandig zou doen met Blind, die momenteel uitkomt voor Girona. "Er zijn misschien spelers die beter worden met Blind erbij. Als ze twintig procent beter worden, heeft Ajax daar baat bij. Ugarte zou er met name voor zichzelf zijn, omdat hij minuten wil maken richting het WK. Misschien past hij wel in het plaatje van de nieuwe trainer van Manchester United. Ik weet niet of hij zo snel bereid zou zijn om naar Ajax te komen."

Verweij benadrukt dat Ajax een goed verhaal moet hebben als ze Blind willen aantrekken. "Blind heeft eerder laten zien dat hij 'heel moeilijk' om kan gaan met een reserverol. Daar weet Alfred Schreuder ook alles van. Dat zal hem geschetst moeten worden: als je niet alles speelt, hoe ga je daar dan mee om? Uiteindelijk is het wel de bedoeling dat hij doorstroomt in een trainersfunctie of andere functie. Daley Blind is wel iemand die je binnen de club wil hebben."

