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'Daley Blind gespot met Ajacied, weg ligt vrij voor terugkeer'

Arthur
Daley Blind
Daley Blind Foto: © Pro Shots

De signalen rond een terugkeer van Daley Blind naar Ajax worden steeds sterker. De 36-jarige verdediger werd zaterdagavond samen met Ajax-trainer Míchel gesignaleerd in de Johan Cruijff ArenA, waar beiden aanwezig waren bij het concert van Bruno Mars. Beelden van hun bezoek gaan inmiddels rond op sociale media.

Een foto die werd gedeeld door het Instagram-account OnsAjaxLive toont Blind en Míchel samen in de ArenA tijdens het optreden van de Amerikaanse superster. De gezamenlijke aanwezigheid valt op, omdat de afgelopen dagen steeds duidelijker is geworden dat een rentree van Blind bij Ajax dichtbij lijkt.

Het Algemeen Dagblad meldde zaterdag dat de transfervrije verdediger in gesprek is met technisch directeur Jordi Cruijff over een terugkeer naar Amsterdam. Blind zou zijn actieve loopbaan graag afsluiten bij Ajax en daarna ook de eerste stappen in het trainersvak bij de club willen zetten. Hoewel een definitief akkoord nog ontbreekt, verwachten betrokkenen dat een overeenkomst niet lang meer op zich laat wachten.

De aanwezigheid van Blind en Míchel in de Johan Cruijff ArenA voedt de speculaties verder. De Spaanse oefenmeester werkte de afgelopen drie seizoenen intensief samen met de ervaren verdediger bij Girona, waar Blind uitgroeide tot een vaste kracht.

Ook ESPN meldde zaterdagavond dat Blind dicht bij een terugkeer naar Ajax is. De verdediger zou zich mogelijk begin volgende week al bij de selectie kunnen voegen. Volgens het medium is de komst mede tot stand gekomen op initiatief van Míchel, die in Blind niet alleen een veelzijdige verdediger ziet, maar ook een ervaren leider en verlengstuk van de technische staf binnen de spelersgroep.

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