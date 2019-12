Geschreven door Mitch Marinus 21 dec 2019 om 13:12

Na verschillende medische onderzoeken is bij Daley Blind een hartspierontsteking geconstateerd. De centrale verdediger had tijdens de wedstrijd Ajax – Valencia kort last van duizeligheid, waarna er geen risico met de Ajacied werd genomen.

Gisteren is er bij Blind preventief een subcutane ICD geplaatst, dit is een apparaatje dat onder de huid wordt aangebracht. De verdediger geeft zelf aan dat hij zich op dit moment goed voelt en dat hij probeert zo snel mogelijk terug te keren.

De 29-jarige international gaat begin januari in ieder geval niet met de selectie op trainingskamp, maar zal hij in Amsterdam verder werken aan zijn herstel, zo meldt Ajax.

Daley liet zelf op Instagram van zich horen: