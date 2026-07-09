Daley Blind helpt twee Ajax-talenten: "Verlengstuk van Michel"

Ajax is op dit moment bezig aan een trainingskamp in Garderen en Thijs Zwagerman was namens ESPN aandachtig toeschouwer. De verslaggever zag onder andere dat routinier Daley Blind zich direct liet gelden als verlengstuk van trainer Michel en twee talenten hielp.

"Tijdens het drukzetten coacht hij zijn hele elftal en tijdens de drinkpauzes of anders stopmomenten is hij zichtbaar bezig met Janse, die Blinds instructies ogenschijnlijk als een spons in zich opneemt", schrijft hij. "Ook als Mokio een instructie van Míchel niet helemaal lijkt te hebben begrepen, zoekt Blind de jonge middenvelder op om hem in het Nederlands nogmaals te verduidelijken wat de Ajax-trainer verlangt", aldus Zwagerman.

"Zodoende is ook de waarde van Blind als verlengstuk van Míchel direct duidelijk zichtbaar, terwijl de verdediger in Spanje ook aan opbouwende kwaliteiten weinig heeft ingeboet", benadrukt hij. "Qua (start)snelheid oogt dat als een ander verhaal, maar Blind moest het in defensief opzicht uiteraard sowieso al nooit van zijn snelheid hebben", besluit Zwagerman over de ervaren centrumverdediger, die ook als linksback en op '6' uit de voeten kan.