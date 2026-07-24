Daley Blind: "Het is wel anders dan hoe ik het achter had gelaten"

Daley Blind kijkt met een goed gevoel terug op zijn officiële rentree voor Ajax. De ervaren verdediger speelde negentig minuten mee in de 1-4 overwinning op Vojvodina en ziet dat de Amsterdamse club volgens hem weer de juiste weg is ingeslagen.

Volgens Blind speelde de komst van trainer Míchel een belangrijke rol bij zijn terugkeer naar de Johan Cruijff ArenA. "Dat helpt wel mee", vertelde hij na afloop aan Ziggo Sport. "Jordi Cruijff bepaalt de transfers, maar dat er een trainer komt waar je drie jaar lang veel onder gespeeld hebt, dat helpt natuurlijk."

De 36-jarige verdediger merkt dat hij door zijn ervaring een belangrijke rol vervult binnen de selectie. "Bijvoorbeeld als hij wat wil communiceren naar het team toe. Dat neemt niet weg dat ik soms dingen verkeerd zie of verkeerd neerzet", zegt Blind met een glimlach. "Dat ik een andere keuze had moeten maken en dat te horen krijg de volgende dag met een video. Maar ik weet wel in grote lijnen wat hij wil. Dat probeer je zo goed mogelijk over te brengen op de jonge gasten. Je probeert te helpen."