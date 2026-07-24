Daley Blind: "Het is wel anders dan hoe ik het achter had gelaten"
Daley Blind kijkt met een goed gevoel terug op zijn officiële rentree voor Ajax. De ervaren verdediger speelde negentig minuten mee in de 1-4 overwinning op Vojvodina en ziet dat de Amsterdamse club volgens hem weer de juiste weg is ingeslagen.
Volgens Blind speelde de komst van trainer Míchel een belangrijke rol bij zijn terugkeer naar de Johan Cruijff ArenA. "Dat helpt wel mee", vertelde hij na afloop aan Ziggo Sport. "Jordi Cruijff bepaalt de transfers, maar dat er een trainer komt waar je drie jaar lang veel onder gespeeld hebt, dat helpt natuurlijk."
De 36-jarige verdediger merkt dat hij door zijn ervaring een belangrijke rol vervult binnen de selectie. "Bijvoorbeeld als hij wat wil communiceren naar het team toe. Dat neemt niet weg dat ik soms dingen verkeerd zie of verkeerd neerzet", zegt Blind met een glimlach. "Dat ik een andere keuze had moeten maken en dat te horen krijg de volgende dag met een video. Maar ik weet wel in grote lijnen wat hij wil. Dat probeer je zo goed mogelijk over te brengen op de jonge gasten. Je probeert te helpen."
Na vier jaar is Blind terug bij Ajax en volgens hem is de sfeer binnen de club duidelijk veranderd. "Het is wel anders dan hoe ik het achter had gelaten", grapt hij. "Maar vanaf het moment dat ik binnenliep was de toon al gezet door de trainer. Dat er een nieuwe wind waaide, dat er veel positiviteit was in de groep."
Toch beseft Blind dat het vertrouwen niet van de ene op de andere dag terug is. "Natuurlijk moet dat ook groeien, het zijn moeilijke jaren geweest. Voor de fans, maar ook voor de spelers zelf. Dat gevoel van een team, een eenheid, van vertrouwen en positiviteit, gaat gepaard met overwinningen. Daar zijn we de laatste wedstrijden goed mee bezig denk ik. Het moet weer gaan groeien en gaan leven. Ik denk dat het de goede kant opgaat."
Blind maakte tegen Vojvodina de negentig minuten vol en voelt zich fysiek nog altijd uitstekend. "Ik voel me fit en zorg goed voor mijn lichaam. Misschien zijn het ook een beetje de genen, mijn vader was geloof ik 38 dat hij stopte..."
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