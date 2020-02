Geschreven door Mitch Marinus 20 feb 2020 om 22:02

Daley Blind herkende zijn ploeg haast niet gedurende de nederlaag tegen Getafe. Hij vertelt in gesprek met Fox Sports erover: “Waar wij als Ajax goed in zijn is het spel aan de bal. Voetballend de oplossing zoeken en vooral de durf hebben om eronderuit te voetballen. Dat heb ik vandaag wel degelijk gemist.”

“We wilden veel, misschien achteraf wel te veel, de lange bal spelen. We kozen daarvoor omdat we voorin zagen dat zowel Babel als Traoré een tegen een kwamen. We hoopten daar dus het duel te winnen, zodat we daaruit verder konden voetballen. Dat lukte alleen niet, het idee erachter was prima, maar het lukte niet.”

Scheidsrechter

“Het mag absoluut geen excuus zijn, want we waren zelf simpelweg slecht. Maar de scheidsrechter had de wedstrijd niet onder controle. Veel overtredingen, van beide kanten, vond ik niks en daar had hij veel meer door kunnen laten voetballen”, doelt Blind op het optreden van de scheidsrechter. In het totaal rolde de bal 42 minuten en 36 seconden.

Om toch nog een positief punt te benoemen, speelde Blind in Madrid weer 90 minuten. De verdediger vertelt daarover: “Het was, vooral in de tweede helft, enorm pittig. Echter komt de fitheid er dus wel weer aan, dus ik ben blij met 90 minuten.”