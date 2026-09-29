Meldingen
2026-09-15
Yves Bissouma
BREAKING | 'Bissouma bereikt akkoord met Ajax: details bekend'
2026-09-14
Jordi Cruijff
BREAKING | Jordi Cruijff wil weer stunten bij Ajax: "Transfervrij"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Lees over het eerste elftal van Ajax

'Daley Blind kampt met problemen': "Dat speelt al veel langer"

Bjorn
Daley Blind
Daley Blind Foto: © BSR Agency

Daley Blind kampt momenteel met rugproblemen, zo wordt onthuld in de nieuwste editie van de podcast Kale & Kokkie, waarbij ook oud-Ajacied Hedwiges Maduro is aangeschoven.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

"Het zou iets met een zenuw te maken hebben. Dat is altijd lastig", vertelt Maduro in de podcast. "Volgens mij had Steven Berghuis daar ook een tijdje last van. Ik hoop dat het meevalt." Kale heeft meer achtergrondinformatie over de problemen bij Blind. "Die rugblessure van hem is iets wat al veel langer speelt. Dat is een terugkomend dingetje en niet iets van de laatste weken."

Blind kwam op 13 augustus voor het laatst in actie voor Ajax in het duel in de voorronde van de Conference League tegen Shelbourne (2-2). De acht daaropvolgende wedstrijden zat de routinier niet bij de wedstrijdselectie van de Amsterdammers. Blind kwam afgelopen zomer terug bij Ajax, nadat hij vorig seizoen onder Ajax-trainer Míchel bij Girona speelde. 

Gerelateerd:
Abdellah Ouazane

Brandt verbaasd over Ouazane: "Oh ja, jij gaat nog naar school"

0
Jordi Cruijff

Ajax haalt bijzondere middenvelder binnen: "Een havik, die loert"

0
Lees meer:
Lees over het eerste elftal van Ajax Ajax Podcasts Het laatste Ajax Nieuws Daley Blind Hedwiges Maduro
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Hedwiges Maduro

Maduro prijst Ajacied: "Hij denkt aan de club, niet aan zichzelf"

0
Marciano Vink

Vink enthousiast over Ajax-besluit: "Hele verstandige keuze"

0
Karim El Ahmadi bij ESPN

El Ahmadi: "Die zijn misschien wel te goed voor de Eredivisie"

0
Matthijs de Ligt en AnneKee Molenaar

AnneKee Molenaar open over breuk met Matthijs de Ligt: "Een hel"

0
Johan Derksen

Johan Derksen stellig: "Van Bommel had niet eens geel mogen hebben"

0
Wim Kieft in het Philips Stadion

Wim Kieft reageert: "Die heeft nog nooit een vlieg doodgeslagen"

0
Tolu kijkt teleurgesteld toe tijdens Ajax - PSV

Tolu maakt indruk bij Ajax: "Snapte niet dat hij gewisseld werd"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Mokio nieuw goudhaantje Ajax? 'Transferwaarde bijna verdubbeld'

'Daley Blind kampt met problemen': "Dat speelt al veel langer"

Sneijder verbaasd over beleid KNVB: "Dat is niet volgens de norm"

Voormalig Ajax-aanvaller krijgt lof: "Hij is een toekomstige ster"

Aaron Bouwman terug op het trainingsveld, Ajacied maakt het goed

Sneijder: "Brobbey is ook goed bezig, maar hij is iets completer"

Ruud Gullit leeft mee met oud-Ajacied: "Ik heb met hem te doen"

Maduro prijst Ajacied: "Hij denkt aan de club, niet aan zichzelf"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws