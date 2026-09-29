'Daley Blind kampt met problemen': "Dat speelt al veel langer"

Daley Blind kampt momenteel met rugproblemen, zo wordt onthuld in de nieuwste editie van de podcast Kale & Kokkie , waarbij ook oud-Ajacied Hedwiges Maduro is aangeschoven.

"Het zou iets met een zenuw te maken hebben. Dat is altijd lastig", vertelt Maduro in de podcast. "Volgens mij had Steven Berghuis daar ook een tijdje last van. Ik hoop dat het meevalt." Kale heeft meer achtergrondinformatie over de problemen bij Blind. "Die rugblessure van hem is iets wat al veel langer speelt. Dat is een terugkomend dingetje en niet iets van de laatste weken."

Blind kwam op 13 augustus voor het laatst in actie voor Ajax in het duel in de voorronde van de Conference League tegen Shelbourne (2-2). De acht daaropvolgende wedstrijden zat de routinier niet bij de wedstrijdselectie van de Amsterdammers. Blind kwam afgelopen zomer terug bij Ajax, nadat hij vorig seizoen onder Ajax-trainer Míchel bij Girona speelde.