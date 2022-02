Geschreven door Idse Geurts 23 feb 2022 om 12:02

Daley Bind gaat vanavond waarschijnlijk een mooi record neerzetten. Als de verdediger in actie komt tegen Benfica, mag Blind zich de Ajacied met de meest gespeelde Champions League-duels noemen. In totaal heeft Blind dan 43 wedstrijden voor Ajax in de Champions League gespeeld. Op dit moment deelt de linksback het record nog met Jari Litmanen. Zowel Litmanen als Blind hebben nu 42 Champions League wedstrijden voor Ajax in de benen.

Blind maakte in 2011 zijn debuut in de Champions League. Dit deed hij in de uitwedstrijd tegen Olympique Lyon (0-0). Overigens maakte ook Davy Klaassen toen zijn Champions League-debuut. In 2014 vertrok Blind naar Manchester United. Tot die tijd kwam de verdediger tot 14 wedstrijden in het miljardenbal. De overige 28 wedstrijden speelde Blind sinds zijn terugkeer bij Ajax in 2018.

De linksback had zelf niet verwacht dat hij uiteindelijk zou uitgroeien tot recordhouder. “Er zijn in het begin fases geweest waarin ik dit zeker niet verwacht had. Ik wilde gewoon zoveel mogelijk spelen. Ik ben ontzettend trots dat ik deze mijlpaal heb bereikt bij de club waar ik zelf ballenjongen was bij de Champions League-wedstrijden. Als het dan zover is dat je uiteindelijk recordhouder kan worden, dan is dat iets speciaals”, vertelt Blind tegenover de officiĆ«le kanalen van Ajax.