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Daley Blind kijkt vooruit: "Vind het leuk om ermee bezig te zijn"

Max
bron: Ajax
Daley Blind op de training van Ajax
Daley Blind op de training van Ajax Foto: © Pro Shots

Daley Blind ziet zichzelf na zijn actieve loopbaan wel aan de slag gaan als trainer. De Ajacied probeert van al zijn trainers wat op te steken. 

De 33-jarige Blind, die onlangs terugkeerde bij Ajax, heeft al veel verschillende oefenmeester meegemaakt. "Ik probeer van elke trainer iets mee te pikken", vertelt hij in gesprek met de clubkanalen van Ajax. "Je moet ook kijken wat je niet wilt meenemen."

Tijdens de eerste training viel op dat Blind al zeer actief bezig is met coachen. "Ik weet niet, ik vind het wel leuk om ermee bezig te zijn", legt hij uit. Blind is een bekende van nieuwe trainer Míchel, die samenwerkten bij Girona. 

De verdediger ziet zichzelf na zijn loopbaan als profvoetballer wel trainer worden, maar wil niet te ver op de zaken vooruit lopen. "Dat is wel voor een later interview, want nu voetbal ik nog", besluit hij. 

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