Daley Blind kijkt vooruit: "Vind het leuk om ermee bezig te zijn"
Daley Blind ziet zichzelf na zijn actieve loopbaan wel aan de slag gaan als trainer. De Ajacied probeert van al zijn trainers wat op te steken.
De 33-jarige Blind, die onlangs terugkeerde bij Ajax, heeft al veel verschillende oefenmeester meegemaakt. "Ik probeer van elke trainer iets mee te pikken", vertelt hij in gesprek met de clubkanalen van Ajax. "Je moet ook kijken wat je niet wilt meenemen."
Tijdens de eerste training viel op dat Blind al zeer actief bezig is met coachen. "Ik weet niet, ik vind het wel leuk om ermee bezig te zijn", legt hij uit. Blind is een bekende van nieuwe trainer Míchel, die samenwerkten bij Girona.
De verdediger ziet zichzelf na zijn loopbaan als profvoetballer wel trainer worden, maar wil niet te ver op de zaken vooruit lopen. "Dat is wel voor een later interview, want nu voetbal ik nog", besluit hij.
Koeman Jr. boos op Van der Vaart: "Wat mij altijd verbaast..."
Blind verdedigt Míchel: "Door media groter gemaakt dan het is"
'Dolberg in wachtkamer; Ajax moet mogelijk lang op miljoenen wachten'
'Ajax zet streep door Álvarez; speler vertrekt naar Bundesliga'
Noa Vahle heeft duidelijke mening over transfer Steur: "Hou op!"
'Ajax grijpt mis': Jonge verdediger tekent contract in België
Ajax legt aanvaller (18) vast: "Harry Kane lijkt wel op mij"
'Romelu Lukaku in beeld bij Ajax': "Nog maar één groot obstakel"
'Koeman klaar met voetballerij': "Was denk ik z'n laatste functie"
Van der Vaart vol verbazing over Ten Hag: "Hoe treurig kan het zijn?"
BREAKING | Ajax laat middenvelder gratis vertrekken: "Thank you"
Sneer naar vader Steur: "Op De Toekomst deed men de oren dicht"
'Ajax in onderhandeling met oude bekende van trainer Míchel'
Ronald Koeman keert mogelijk terug: "Het zal gaan kriebelen..."
Míchel zegt direct sorry tegen pers: "Als ik met jullie spreek..."
VIDEO: Jorthy Mokio doodsbang voor paarden: "WAT! Oh mijn God!"
Opvallende onthulling over Marc Overmars: "Kan je het regelen?"
Wie treft Ajax in Conference League? Vojvodina gaat nipt onderuit
Reiziger naar voren geschoven als bondscoach: "Waarom niet?"
Van Wolfswinkel over Ajax-transfer: "We kunnen van alles vinden..."
Daley Blind helpt twee Ajax-talenten: "Verlengstuk van Michel"
Ten Hag komt met duidelijk signaal richting KNVB: "Bewuste keuze"
Ajax moet gigantisch gaan betalen voor spelers van buiten EU
"Voor jongens uit de Ajax-opleiding geldt een andere standaard"
Michel gaat los op aanvaller bij Ajax-training: "Toon mentaliteit"
Theo Janssen waarschuwt Ajacied: "Ik vind het een slechte zaak"
Ajax gaat samenwerking aan met diamantair: "Amsterdamse roots"
BREAKING | Steur naar Newcastle United, Ajax noemt transfersom
Ajax-aanwinst trots: "Voor mij de grootste club van Nederland"
'Voormalig Ajacied Scherpen in beeld bij Premier League-club'