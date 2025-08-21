Daley Blind koos herstel boven gezin: "Ik ben er niet trots op"

Daley Blind was in 2019 na de geboorte van zijn zoon Lowen vooral bezig met zijn herstel. De verdediger werd destijds als speler van Ajax ook getroffen door een ontstoken hartspier.

Blind kijkt met mixed feelings terug op die zware periode. "Ik ben niet trots op hoe ik er toen in stond. Uiteindelijk bracht het me terug op niveau, maar ik heb geleerd dat er belangrijkere dingen zijn dan werk", vertelt hij openhartig in &C. "We beseften toen pas dat het veel groter was dan we dachten", voegt zijn vrouw Candy-rae toe.

Volgens Candy-rae is het herkenbaar voor topsport-gezinnen. "Als ik dit tegen mensen buiten de topsport vertel, zullen ze het misschien niet begrijpen", legt ze uit. "Maar ik heb ook vriendinnen met mannen in hetzelfde vak en die weten gewoon: de sport staat altijd op één en daar bouwen wij ons leven omheen."