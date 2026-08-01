Daley Blind maakt direct indruk bij Ajax: "Dat is zijn kwaliteit"
Ajax won donderdagavond opnieuw met 4-1 van Vojvodina en maakte daarmee indruk. Na afloop was Voetbal International-journalist Pieter Zwart vooral enthousiast over Daley Blind. Volgens hem laat de ervaren verdediger direct zien hoeveel hij toevoegt aan het spel van de Amsterdammers.
"De toegevoegde waarde van Daley Blind ligt in zijn spelinzicht", begint Zwart in Voetbal International. "De routinier doorbreekt tegen Vojvodina keer op keer linies met zijn passing. Dat is vooral het gevolg van het feit dat de linkspoot vaak vooruitdenkt." Zwart wijst op een moment waarop Blind al ziet waar de ruimte ontstaat. Doordat Davy Klaassen en Oscar Gloukh de middenvelders van Vojvodina uit positie trekken, weet Blind precies wat hij moet doen.
"Zodra Blind ziet dat de controlerende middenvelders van Vojvodina uit het centrum worden getrokken door de positionering van Davy Klaassen en Oscar Gloukh, vraagt de teruggekeerde verdediger met een handgebaar om een loopactie van Kasper Dolberg. Niet veel later bereikt Blind de Deense spits met een liniedoorbrekende pass."
Volgens Zwart is dat typerend voor Blind. De verdediger weet goed wanneer hij risico kan nemen en wanneer niet. "De kwaliteit van Blind is dat hij herkent wanneer dit soort ballen wel of niet gegeven kunnen worden. Hij leest vaak goed hoe Vojvodina druk wil zetten en waar dan de vrije man ontstaat."
Ook na rust zag Zwart een voorbeeld van het inzicht van Blind. De verdediger hielp zijn ploeggenoten met aanwijzingen, waardoor Ajax eenvoudig onder de druk van Vojvodina uitkwam. "Vlak na rust is een mooi voorbeeld te zien. De rechtsbuiten van Vojvodina stapt door op Blind, waardoor Wijndal op de linkerflank de vrije man wordt. Blind en Mika Godts coachen tegelijkertijd met armgebaren naar Lucas Rosa waar hij de oplossing kan vinden", aldus Zwart.
Doe mee aan de voorspellingscompetitie van Ajax1.nl!
De Eredivisie begint op vrijdag 7 augustus. Hoe gaat Ajax het doen? Doe gratis mee aan de voorspellingscompetitie van Ajax1.nl op Scorito!
Veltman gaat in op zijn toekomst: "Er is niks besproken met Ajax"
'Ajax verkoopt Mika Godts alleen voor absolute hoofdprijs aan PSG'
ESPN duidelijk over Godts-transfer: "Transfersom valt lager uit"
'Godts in gesprek met Paris Saint-Germain; Ajax vraagt megasom'
Daley Blind maakt direct indruk bij Ajax: "Dat is zijn kwaliteit"
Ouazane vertrekt bij Ajax: "Dat zal ik voor altijd koesteren"
Kian Fitz-Jim neemt afscheid van Ajax: "Voor altijd Ajacied"
'Slot haakt af voor bondscoachschap, oud-Ajacied ook op lijst'
'Godts gespot op bekend vliegveld; transfergeruchten nemen toe'
Julian Brandt naar Ajax: "Hij kon ook bij andere clubs tekenen"
BREAKING | Megastunt Ajax: Julian Brandt tekent in Amsterdam
Anass Salah-Eddine twijfelt: deur naar Eredivisie-club weer open?
'Eredivisie-club doet nog één ultieme poging voor oud-Ajax-keeper'
Video: Ter Stegen gespot op vliegveld, doelman onderweg naar Ajax
Maduro: "Hij kan de rol van Jordan Henderson op zich nemen"
Gunstige loting voor Ajax? Dit zijn de mogelijke tegenstanders
'Rulli onderweg naar Engeland; FC Twente-transfer bemoeilijkt'
Míchel ook kritisch op Ajax-uitblinker: "Dat was niet goed genoeg"
Kenneth Taylor en Gattuso weer vrienden na incident op training
Ajacied staat op onder Míchel: "Het doel is kampioen worden"
Nijhuis hoopt op oud-Ajacied als bondscoach: "Ik ben groot fan"
OFFICIEEL | Ajax zwaait Fitz-Jim uit, middenvelder naar Italië
'Ajax heeft eindelijk beet: nieuwe aanwinst dit weekend gepresenteerd'
Van Halst prijst: "Dat hebben we een tijdje niet gezien bij Ajax"
"Ajax heeft op allerlei manieren laten blijken hoe tevreden ze waren"
Ronald Koeman sentimenteel: "Rest is onbelangrijk in het leven"
Owen Wijndal blij na weer een basisplek: "Onkruid vergaat niet"
Koert Westerman wil spelregelwijziging Eredivisie: "Ik erger me"
Doe mee aan de voorspellingscompetitie van Ajax1.nl!
Goodijk voorspelt Ajax-transfer: "Gaat Ajax mee aan de slag"