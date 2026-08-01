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Daley Blind maakt direct indruk bij Ajax: "Dat is zijn kwaliteit"

Joram
Daley Blind zwaait vrolijk richting de tribune in de Johan Cruijff Arena
Daley Blind zwaait vrolijk richting de tribune in de Johan Cruijff Arena Foto: © Pro Shots

Ajax won donderdagavond opnieuw met 4-1 van Vojvodina en maakte daarmee indruk. Na afloop was Voetbal International-journalist Pieter Zwart vooral enthousiast over Daley Blind. Volgens hem laat de ervaren verdediger direct zien hoeveel hij toevoegt aan het spel van de Amsterdammers.

"De toegevoegde waarde van Daley Blind ligt in zijn spelinzicht", begint Zwart in Voetbal International. "De routinier doorbreekt tegen Vojvodina keer op keer linies met zijn passing. Dat is vooral het gevolg van het feit dat de linkspoot vaak vooruitdenkt." Zwart wijst op een moment waarop Blind al ziet waar de ruimte ontstaat. Doordat Davy Klaassen en Oscar Gloukh de middenvelders van Vojvodina uit positie trekken, weet Blind precies wat hij moet doen. 

"Zodra Blind ziet dat de controlerende middenvelders van Vojvodina uit het centrum worden getrokken door de positionering van Davy Klaassen en Oscar Gloukh, vraagt de teruggekeerde verdediger met een handgebaar om een loopactie van Kasper Dolberg. Niet veel later bereikt Blind de Deense spits met een liniedoorbrekende pass." 

Volgens Zwart is dat typerend voor Blind. De verdediger weet goed wanneer hij risico kan nemen en wanneer niet. "De kwaliteit van Blind is dat hij herkent wanneer dit soort ballen wel of niet gegeven kunnen worden. Hij leest vaak goed hoe Vojvodina druk wil zetten en waar dan de vrije man ontstaat."

Ook na rust zag Zwart een voorbeeld van het inzicht van Blind. De verdediger hielp zijn ploeggenoten met aanwijzingen, waardoor Ajax eenvoudig onder de druk van Vojvodina uitkwam. "Vlak na rust is een mooi voorbeeld te zien. De rechtsbuiten van Vojvodina stapt door op Blind, waardoor Wijndal op de linkerflank de vrije man wordt. Blind en Mika Godts coachen tegelijkertijd met armgebaren naar Lucas Rosa waar hij de oplossing kan vinden", aldus Zwart.

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