Daley Blind maakt direct indruk bij Ajax: "Dat is zijn kwaliteit"

Ajax won donderdagavond opnieuw met 4-1 van Vojvodina en maakte daarmee indruk. Na afloop was Voetbal International-journalist Pieter Zwart vooral enthousiast over Daley Blind. Volgens hem laat de ervaren verdediger direct zien hoeveel hij toevoegt aan het spel van de Amsterdammers.

"De toegevoegde waarde van Daley Blind ligt in zijn spelinzicht", begint Zwart in Voetbal International. "De routinier doorbreekt tegen Vojvodina keer op keer linies met zijn passing. Dat is vooral het gevolg van het feit dat de linkspoot vaak vooruitdenkt." Zwart wijst op een moment waarop Blind al ziet waar de ruimte ontstaat. Doordat Davy Klaassen en Oscar Gloukh de middenvelders van Vojvodina uit positie trekken, weet Blind precies wat hij moet doen.

"Zodra Blind ziet dat de controlerende middenvelders van Vojvodina uit het centrum worden getrokken door de positionering van Davy Klaassen en Oscar Gloukh, vraagt de teruggekeerde verdediger met een handgebaar om een loopactie van Kasper Dolberg. Niet veel later bereikt Blind de Deense spits met een liniedoorbrekende pass."