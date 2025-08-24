Daley Blind naar Ajax? "Een terugkeer hangt daarmee in de lucht"

Alex Kroes is achter de schermen druk bezig met de samenstelling van de selectie bij Ajax en Lentin Goodijk verwacht dat er nog wel wat gaat gebeuren bij de club uit Amsterdam. De verslaggever is benieuwd of Daley Blind nog zal terugkeren bij de club uit Amsterdam.

"De afgelopen jaren is het contact altijd warm gehouden", schrijft hij op de website van Voetbal International. "De waardering en het respect voor de kwaliteiten en persoonlijkheid van Blind is groot in Amsterdam. Zoals de liefde van Blind voor Ajax uiteraard geen twijfel lijdt. Een terugkeer, vroeg of laat, hangt daarmee altijd in de lucht. Maar dat moet wel passen, voor beide partijen. Ajax zit niet al te breed in zijn linksbenige verdedigers, nu na Jorrel Hato ook Dies Janse is vertrokken en Ahmetcan Kaplan vermoedelijk nog volgt", constateert Goodijk.

"Of een terugkeer naar Ajax écht gaat spelen, zal echter vooral afhangen van alle andere mutaties in Amsterdam. Het eindspel van de window is aangebroken", beseft hij. "Ajax zette deze zomer belangrijke stappen om meer grip te krijgen op de spelersgroep. De club zwaaide al veertien spelers uit, waarvan vijf op tijdelijke basis en versterkte de selectie met een aantal gerichte aankopen. Het is nu aan technisch directeur Alex Kroes, directeur voetbal Marijn Beuker en consorten om ook de laatste dossiers tot een goed einde te brengen."