Daley Blind onder de indruk: "Ik hou van zijn voetbalfilosofie"
Daley Blind is vol lof over de Spaanse trainer Michel, die komend seizoen voor de groep staat bij Ajax. De ervaren verdediger, die zelf ook in verband wordt gebracht met een overstap naar de club uit Amsterdam, werkte bij Girona al samen met de oefenmeester.
"Ik hou van zijn voetbalfilosofie. Opbouwen van achteruit, met veel positiewisselingen en aantrekkelijk voetbal", begint Blind zijn verhaal op de website van Flashscore. "Vanaf het moment dat ik daar kwam, had hij deze speelstijl al duidelijk voor ogen en hebben we geprobeerd die op het veld tot uiting te brengen."
"Ik denk dat het eerste jaar geweldig was, met de ploeg die we hadden en de kwalificatie voor de Champions League", vervolgt hij. "In het tweede jaar hadden we met veel moeilijkheden te maken, maar ook dit seizoen heeft hij, ondanks de uitdagingen waarmee hij werd geconfronteerd, altijd eerlijk naar zichzelf en naar het team gekeken. Ik denk dat het ook een kwaliteit is om je kwetsbaar op te stellen tegenover iedereen en alles als een collectief te benaderen", aldus Blind.
"Daarom hebben de spelers veel respect voor hem, en hij heeft op zijn beurt ook veel respect voor hen", benadrukt hij. "Ik denk dat dat wederzijdse begrip belangrijk is om samen vooruit te komen. En ik denk dat we daarom dit seizoen zoveel vooruitgang hebben geboekt. Zoals ik al zei, vind ik zijn kijk op voetbal erg interessant, en die spreekt me enorm aan", besluit Blind enthousiast.
Daley Blind onder de indruk: "Ik hou van zijn voetbalfilosofie"
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