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Daley Blind ontkracht verhaal: "Dan worden die dingen gezocht"

Gijs Kila
bron: De Telegraaf
Daley Blind
Daley Blind Foto: © BSR Agency

Daley Blind heeft zich uitgesproken over de communicatie van Ajax-trainer Míchel Sánchez. De ervaren verdediger begrijpt weinig van de kritiek op het Engels van de Spaanse oefenmeester en benadrukt dat zijn boodschap duidelijk overkomt bij de spelersgroep. Daarnaast blikt Blind terug op zijn langdurige blessure, die hem naar eigen zeggen een moedeloos gevoel bezorgde.

Blind stond de afgelopen periode noodgedwongen aan de kant. De verdediger had aanvankelijk verwacht sneller terug te keren, zeker omdat hij zich tijdens de voorbereiding uitstekend voelde. "Nee, dat het zo lang zou duren, had ik niet verwacht", vertelt Blind aan De Telegraaf. "Ik voelde me topfit, de hele voorbereiding al. Ik denk dat ik er lekker in zat, ik speelde goede wedstrijden en ik voelde mezelf weer groeien in het elftal. Dan hoop je dat het meevalt, dan ga je niet gelijk uit van het aantal weken dat ik nu heb gemist. Dat was zeker een domper."

De routinier vond het lastig om zijn ploeggenoten vanaf de zijlijn te moeten volgen. Toch probeerde hij waar mogelijk zijn ervaring over te brengen op de selectie. "Ik probeerde de jongens vanaf de zijkant een beetje te helpen. Op trainingsdagen probeerde ik jongens iets te zeggen over wat me opviel, waarvan ik dacht dat ik andere jongens ermee kon helpen. Je denkt altijd dat het met jou anders of beter was gegaan, maar dat weet je natuurlijk niet. Ik denk dat we ook zonder mij veel goede resultaten hebben behaald. Het geeft ook aan waar we nu staan. We doen bovenin mee, dus ik denk dat we een goede ontwikkeling doormaken."

Blind gaat vervolgens in op de communicatie van Míchel. Volgens de verdediger is het voor de spelers duidelijk wat de trainer van hen verlangt, ondanks dat de Spanjaard de Engelse taal niet volledig beheerst. "Ik denk dat de communicatie sowieso goed is. Iedereen begrijpt het. Als verlengstuk had ik goed kunnen helpen, maar tegelijkertijd heeft het elftal laten zien dat ze ook zonder mij zijn filosofie kunnen spelen. Het is duidelijk hoe we willen spelen. Het kan uiteraard beter, maar we zijn als team op de goede weg en dat moeten we vasthouden."

Volgens Blind wordt er vooral naar mogelijke problemen gezocht wanneer de resultaten tegenvallen. Nu Ajax weer wedstrijden wint, verwacht hij dat de discussie over de communicatie van de trainer snel zal verdwijnen. "Maar ik denk: nu winnen we drie keer en dan hoor ik daar niemand meer over", vervolgt hij. "Ik denk dat dit inderdaad altijd een beetje de tendens is. Als het slecht gaat, dan worden dingen gezocht. En als het goed gaat, dan hoor je heel veel dingen juist niet meer. Natuurlijk, iedereen weet dat hij niet vloeiend Engels spreekt, maar iedereen begrijpt hem. Hij kan zich makkelijk verstaanbaar maken en in de meetings is ook hartstikke duidelijk wat hij wil en wat hij van iedereen verwacht. Als er dan een keer iemand een fout maakt, dan betekent dat niet per se dat hij het niet begrepen heeft."

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