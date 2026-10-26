Daley Blind ontkracht verhaal: "Dan worden die dingen gezocht"

Blind stond de afgelopen periode noodgedwongen aan de kant. De verdediger had aanvankelijk verwacht sneller terug te keren, zeker omdat hij zich tijdens de voorbereiding uitstekend voelde. "Nee, dat het zo lang zou duren, had ik niet verwacht", vertelt Blind aan De Telegraaf. "Ik voelde me topfit, de hele voorbereiding al. Ik denk dat ik er lekker in zat, ik speelde goede wedstrijden en ik voelde mezelf weer groeien in het elftal. Dan hoop je dat het meevalt, dan ga je niet gelijk uit van het aantal weken dat ik nu heb gemist. Dat was zeker een domper."

De routinier vond het lastig om zijn ploeggenoten vanaf de zijlijn te moeten volgen. Toch probeerde hij waar mogelijk zijn ervaring over te brengen op de selectie. "Ik probeerde de jongens vanaf de zijkant een beetje te helpen. Op trainingsdagen probeerde ik jongens iets te zeggen over wat me opviel, waarvan ik dacht dat ik andere jongens ermee kon helpen. Je denkt altijd dat het met jou anders of beter was gegaan, maar dat weet je natuurlijk niet. Ik denk dat we ook zonder mij veel goede resultaten hebben behaald. Het geeft ook aan waar we nu staan. We doen bovenin mee, dus ik denk dat we een goede ontwikkeling doormaken."