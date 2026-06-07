Daley Blind over 'levensveranderend moment': "Je krijgt aanzien"
Daley Blind kijkt nog altijd met veel gevoel terug op het WK van 2014. Vooral zijn rol bij de iconische treffer van Robin van Persie tegen Spanje heeft volgens de verdediger een grote invloed gehad op zijn loopbaan.
In het programma Rondo van Ziggo Sport blikte Blind terug op het openingsduel van Oranje tegen de toenmalig wereldkampioen. De huidige verdediger van Girona verzorgde destijds de lange pass waaruit Van Persie met een spectaculaire zweefduik de gelijkmaker binnenkopte.
"Ik denk dat die wedstrijd tegen Spanje mijn leven wel veranderd heeft", vertelt Blind over het wereldberoemde doelpunt. "Het gaat de wereld rond, je krijgt zo’n aanzien door zo’n pass. En mijn tweede assist, volgens mij op Arjen Robben."
Volgens Blind zorgde het optreden tegen Spanje ervoor dat zijn naam internationaal bekend werd. De aandacht die volgde op de 5-1 overwinning had volgens hem een belangrijke invloed op zijn verdere carrière.
"Zo'n wedstrijd, de aandacht die ik daarna kreeg… Ik denk dat het mijn naam op de kaart heeft gezet, en misschien ook wel bepalend is geweest voor hoe mijn carrière gelopen is."
Kort na het succesvolle WK maakte Blind de overstap van Ajax naar Manchester United, waar hij opnieuw ging samenwerken met bondscoach Louis van Gaal. De verdediger ziet het toernooi als een belangrijk keerpunt in zijn loopbaan. "Zo’n WK überhaupt kan levensveranderend zijn, maar één wedstrijd denk ik ook wel."
Ook vader Danny Blind schoof aan bij Rondo en vertelde dat hij destijds bewust afzag van een rol bij Manchester United. Hoewel Van Gaal hem graag wilde meenemen naar Engeland, vond hij dat geen verstandig idee. "Doordat hij ging, moest ik thuisblijven", vertelt hij over Daley zijn vertrek naar United. "Louis vroeg of ik meeging. Ik zei: '24/7 met mijn zoon op het veld, dat lijkt me niet goed voor hem.'"
Doe mee aan het WK-spel van Ajax1!
Het WK begint op donderdag 11 juni in de Canada, de Verenigde Staten en Mexico. Hoe ver gaat Oranje komen? Doe mee aan het WK-spel van Ajax1 op Scorito!
Daley Blind over 'levensveranderend moment': "Je krijgt aanzien"
Driessen wijst naar Koeman: "Legde hij ergens onderin de la"
'Ajax houdt verrichtingen van linksback van Rode Ster in de gaten'
Janssen blikt terug op transfer: "Laten we dan gewoon stoppen"
Driessen vergelijkt: "Denk dat Wout en ik heel veel gemeen hebben"
'Ajax wil langer door met Garcia, dit moet zijn functie worden'
Blind doorbreekt stilte over Ajax-terugkeer: "Ik voel me nog fit"
Weer een Ajax-talent richting Cambuur: "Mag je toeval noemen, maar"
Ajax ziet waarde van Sean Steur in één seizoen vertienvoudigen
Ten Hag keek iconische CL-run Ajax nooit terug: "Wat heeft dat voor zin?"
Groot probleem Míchel bij Ajax: "Taal is hartstikke belangrijk"
L'Équipe zet twee Ajax-spelers in top 30 grootste talenten ter wereld
'Ajax moet vrezen voor Italiaanse concurrentie in strijd om target'
Brobbey in basis op WK? "Ik zou hem naast Donyell Malen zetten"
Weghorst wissel zorgt voor onbegrip: "Dat vond ik opmerkelijk"
Taylor doet opvallende oefening in bed: "Heb het van hem geleerd"
'Ceballos onderweg naar Ajax na goede gesprekken met Míchel'
Vrouw Lang spreekt zich uit: "Iedereen heeft een mening over hem"
Dieperink terug na commotie: "Kans dat je wordt uitgescholden"
Carrizo ziet transferwaarde met miljoenen dalen na komst bij Ajax
Kieft looft Ajacied: "Internationale top of niet, die kan voetballen"
'Ajax én Feyenoord grijpen mis: spits tekent bij FC Groningen'
Valentijn Driessen begrijpt niets van Ajax: "Je kan diep zinken..."
Kasper Dolberg ziet eigen transferwaarde nog verder kelderen
Mounir Boualin ontkracht gerucht: "Hij is te duur voor Ajax"
'Perr Schuurs transfervrij naar Eredivisieclub': "Nog één detail"
Ajax gaat bijzondere samenwerking aan: "Baanbrekend partnership"
'Ajax benadert oude bekende en wil éénjarig contract aanbieden'
Mike Verweij bevestigt transfertarget Ajax: "Een onmogelijke missie"
Deze nieuwe spelregels op het WK gelden straks ook voor Ajax