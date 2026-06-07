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Ajax historie & oud-spelers

Daley Blind over 'levensveranderend moment': "Je krijgt aanzien"

Amber
bron: Rondo
Daley Blind
Daley Blind Foto: © Pro Shots

Daley Blind kijkt nog altijd met veel gevoel terug op het WK van 2014. Vooral zijn rol bij de iconische treffer van Robin van Persie tegen Spanje heeft volgens de verdediger een grote invloed gehad op zijn loopbaan.

In het programma Rondo van Ziggo Sport blikte Blind terug op het openingsduel van Oranje tegen de toenmalig wereldkampioen. De huidige verdediger van Girona verzorgde destijds de lange pass waaruit Van Persie met een spectaculaire zweefduik de gelijkmaker binnenkopte.

"Ik denk dat die wedstrijd tegen Spanje mijn leven wel veranderd heeft", vertelt Blind over het wereldberoemde doelpunt. "Het gaat de wereld rond, je krijgt zo’n aanzien door zo’n pass. En mijn tweede assist, volgens mij op Arjen Robben."

Volgens Blind zorgde het optreden tegen Spanje ervoor dat zijn naam internationaal bekend werd. De aandacht die volgde op de 5-1 overwinning had volgens hem een belangrijke invloed op zijn verdere carrière.

"Zo'n wedstrijd, de aandacht die ik daarna kreeg… Ik denk dat het mijn naam op de kaart heeft gezet, en misschien ook wel bepalend is geweest voor hoe mijn carrière gelopen is."

Kort na het succesvolle WK maakte Blind de overstap van Ajax naar Manchester United, waar hij opnieuw ging samenwerken met bondscoach Louis van Gaal. De verdediger ziet het toernooi als een belangrijk keerpunt in zijn loopbaan. "Zo’n WK überhaupt kan levensveranderend zijn, maar één wedstrijd denk ik ook wel."

Ook vader Danny Blind schoof aan bij Rondo en vertelde dat hij destijds bewust afzag van een rol bij Manchester United. Hoewel Van Gaal hem graag wilde meenemen naar Engeland, vond hij dat geen verstandig idee. "Doordat hij ging, moest ik thuisblijven", vertelt hij over Daley zijn vertrek naar United. "Louis vroeg of ik meeging. Ik zei: '24/7 met mijn zoon op het veld, dat lijkt me niet goed voor hem.'"

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