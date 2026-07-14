Meldingen
2026-08-05
Elftalfoto van Noorwegen voor de wedstrijd tegen Engeland op het WK
'Ajax-scouts op de tribune voor sterkhouder (28) van Noorwegen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax spelers & staf

Daley Blind over toekomst als Ajax-trainer: "Beetje van proeven"

Sara
bron: Voetbal International
Daley Blind en Alberto Garrido
Daley Blind en Alberto Garrido Foto: © Pro Shots

Daley Blind is terug bij Ajax. De Ajacied zette zijn handtekening onder een eenjarig contract, maar wel met de intentie om langer door te gaan. Dat zou zowel kunnen in de rol van speler als van trainer. 

"Ja, we hebben wel gesproken over de toekomst", vertelt hij in gesprek met Voetbal International. "Voor mij is nu eerst het voetbal het belangrijkst, maar je kijkt ook wat verder natuurlijk, want je wordt ook wat ouder. Dus er zijn wel gesprekken geweest over eventueel het behalen van m'n papieren of in de jeugd meekijken hoe dat gaat met training geven, et cetera. Daar een beetje van proeven. Dat is dus wel een soort van afgesproken, maar daar lag zeker niet mijn focus."

Hoe dat er precies uit komt te zien, is dus nog niet uitgestippeld. Maar een rol in de rvc of binnen het technisch management ligt hem niet zo. "Nee, nee, mijn ambitie is meer op het veld, hoe ik het nu voor me zie. Niet in zo'n andere rol", besluit hij. 

Gerelateerd:
Wout Weghorst in overleg met Sam Feringa

Feringa weg bij Ajax: "Beslissing genomen om afstand te nemen"

0
Jordi Cruijff en Marijn Beuker

Ajax legt jeugdinternational vast: "Zeer vaardig aan de bal"

0
Lees meer:
Ajax spelers & staf Het laatste Ajax Nieuws Ajax transfergeruchten en nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Daan Rots

Daan Rots onthult: "Ik hoorde via-via dat hij naar Ajax wil"

0
Jordi Cruijf

Cruijff krijgt complimenten: "Kan hem bijna Jordi Netto noemen"

0
Ajax

VIDEO | Ter Stegen, Brandt en Tolu schitteren op training Ajax

0
Mika Godts

Willaert over Godts: "Ajax hoeft hem helemaal niet te verkopen"

0
Leonardo

Ajax verslaat FC Volendam, eerste goals Leonardo en Tolu (video)

0
De Johan Cruijff ArenA van Ajax

VIDEO | LIVE: Kijk hier mee naar de Ajax-training Open Dag 2026

0
Mika Godts

Godts wekt verbazing: "Heeft niet per se heel goed gepresteerd"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"

Michel duidelijk: "Dan wil ik een linksbuiten en een rechtsbuiten"

Van der Vegt baalt flink: "Waren misschien zelfs beter dan Ajax"

'Ajax-target' krijgt pijnlijke boodschap: "Was niet makkelijk"

Brandt na zijn eerste goal voor Ajax: "Dat maakte het moeilijker"

Mika Godts verklaart afhaken: "Wat wel uit de wereld moet..."

Jordi Cruijff krijgt bijval: "Daar kan je van alles van vinden"

Zaakwaarnemer Godts reageert: "Dit is om geen risico te nemen"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws