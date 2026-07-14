Daley Blind over toekomst als Ajax-trainer: "Beetje van proeven"

Daley Blind is terug bij Ajax. De Ajacied zette zijn handtekening onder een eenjarig contract, maar wel met de intentie om langer door te gaan. Dat zou zowel kunnen in de rol van speler als van trainer.

"Ja, we hebben wel gesproken over de toekomst", vertelt hij in gesprek met Voetbal International. "Voor mij is nu eerst het voetbal het belangrijkst, maar je kijkt ook wat verder natuurlijk, want je wordt ook wat ouder. Dus er zijn wel gesprekken geweest over eventueel het behalen van m'n papieren of in de jeugd meekijken hoe dat gaat met training geven, et cetera. Daar een beetje van proeven. Dat is dus wel een soort van afgesproken, maar daar lag zeker niet mijn focus."

Hoe dat er precies uit komt te zien, is dus nog niet uitgestippeld. Maar een rol in de rvc of binnen het technisch management ligt hem niet zo. "Nee, nee, mijn ambitie is meer op het veld, hoe ik het nu voor me zie. Niet in zo'n andere rol", besluit hij.