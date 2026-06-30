Daley Blind plots clubloos nadat Girona hem online uitzwaait

Blind beleefde een bijzonder eerste seizoen bij de Spaanse club. Girona eindigde toen verrassend als derde in La Liga en plaatste zich daarmee voor de Champions League. De daaropvolgende jaargang verliep een stuk minder succesvol met een zestiende plaats. Afgelopen seizoen eindigden de Catalanen als negentiende, waardoor degradatie uit La Liga een feit was.

Het aflopende contract van Blind loopt dinsdag officieel ten einde. Sinds zijn komst naar Girona kwam de ervaren verdediger tot 108 officiële wedstrijden, waarin hij vijf keer scoorde en drie assists gaf.

Tijdens zijn periode bij Girona werkte Blind samen met trainer Míchel. De Spaanse oefenmeester tekende onlangs bij Ajax, wat direct leidde tot speculaties over een mogelijke terugkeer van Blind naar de Amsterdamse club.

Blind genoot zijn jeugdopleiding bij Ajax en kwam uiteindelijk tot 333 officiële wedstrijden in het eerste elftal. Daarnaast speelde de verdediger voor FC Groningen, Manchester United en Bayern München. Voor het Nederlands elftal kwam hij 108 keer uit. Na het EK van 2024 zette hij een punt achter zijn interlandcarrière.