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Daley Blind terug naar Ajax? "Ik vind het beetje een zwaktebod"

Bjorn
Daley Blind
Daley Blind Foto: © Pro Shots

Daley Blind wordt steeds nadrukkelijker in verband gebracht met een terugkeer naar Ajax. De oud-speler van de Amsterdammers werkte afgelopen seizoen samen met de kersverse Ajax-trainer Míchel bij Girona en het duo zou nu dus weer herenigd kunnen worden.

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Nicky van der Gijp vindt het een slecht idee als Ajax voor Blind gaat. "Ik hoop het niet voor Ajacieden, moet ik zeggen", reageert hij aan tafel bij Hélène Hendriks bij De Oranjezomer. "Het is een beetje Ajax-eigen om terug te vallen op het verleden."

De zoon van René van der Gijp geeft een paar voorbeelden. "Met Klaassen hebben we het gezien, maar ook Álvarez is zo'n naam die elke keer wordt genoemd. Ik vind dat Ajax vooruit moet. Elke keer terugkijken naar het verleden vind ik een beetje een zwaktebod", meent hij.

Blind zou de Spaanse trainer Míchel ook kunnen helpen bij vertalingen, omdat de oefenmeester niet goed Engels zou spreken. "Dat is niet helemaal waar. Volgens mij is dat een beetje overdreven", aldus Van der Gijp, die aangeeft dat Míchel bezig is met taalcursussen om zijn Engels te verbeteren. "Maar goed, Spaans is toch een beetje de voertaal bij Ajax? Dus ik denk dat het wel moet lukken."

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