Daley Blind (35) terug naar Ajax? "Liever vandaag dan morgen"

"En dan is de club nog niet klaar", benadrukt hij in zijn analyse. "Ajax mikt, naast vervangers voor mogelijke vertrekkers als Hato, ook nog op een controlerende middenvelder en een rechtsbenige centrumverdediger. Die laatste moet als stand-in en concurrent van de geblesseerde Josip Sutalo kunnen fungeren en het liefst ook, zoals captain Jordan Henderson deed, de groep in alles op sleeptouw kunnen nemen", aldus Inan.

"Dat is niet per se Daley Blind, wiens naam blijft rondzingen", benadrukt de clubwatcher. "Ajax, dat wacht op een bod van FC Köln op Ahmetcan Kaplan (de Turkse mandekker is zelf al rond over een contract tot 2029), sluit een terugkeer van de 35-jarige routinier van FC Girona ook niet uit. Vriend Davy Klaassen ziet Blind liever vandaag dan morgen terugkeren uit Spanje", besluit Inan over de mogelijke komst van de centrumverdediger.