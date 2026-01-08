HNM De Podcast
Vahle wijst naar Ajax: "Er moeten er twee vrouw zijn, dat is zo"
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Daley Blind toch terug? "Dat moet Ajax sowieso echt niet doen"

Niek
Daley Blind in La Liga
Daley Blind in La Liga Foto: © Pro Shots

Ajax is achter de schermen op zoek naar een ervaren controlerende middenvelder en daardoor werd Daley Blind (35) deze week ook weer in verband gebracht met de club uit Amsterdam. Nicky van der Gijp heeft echter een duidelijk advies voor de nummer drie van de Eredivisie. 

"Dat moet Ajax sowieso echt niet doen", sprak hij bij De Oranjewinter. "Ajax heeft daar een beetje een handje van, want als het niet zo goed gaat of het gaat wat slechter, dan gaan we maar terug naar het verleden. Maar Daley Blind is voor mijn idee inmiddels al 36 à 37 jaar", vervolgt Van der Gijp.

"Als voetballer is dat natuurlijk vrij oud", constateert hij. "Aan het eind van zijn vorige periode zeiden mensen al: ‘het is wel een beetje klaar met zijn loopvermogen.’ Het is een geweldige voetballer, maar daar moet je echt als Ajax niet opnieuw aan beginnen", besluit de zoon van René van der Gijp. 

