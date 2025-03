Daley Blind vertelt openhartig: "Ajax kan geen tweede worden"

Blind benadrukte de ‘winnaarscultuur’ die heerste binnen de jeugdopleiding van Ajax. "Het vormt je als jeugdspeler van Ajax als je weet wat winnen is. Als je bij Ajax een keertje niet wint, was het niet zo dat het goed is. Je kan geen tweede worden, want dat was niet goed genoeg. Je moet winnen en daar word je ook voor opgeleid."

Volgens de verdediger heeft deze mentaliteit hem enorm geholpen om zich voor te bereiden op een carrière in het eerste elftal van Ajax. "Bij het eerste elftal moet je dat voortzetten. Ik denk dat het belangrijk is om die mentaliteit te creëren." Hij vermoedt echter dat deze mentaliteit in de huidige jeugdopleiding minder nadrukkelijk aanwezig is. "Volgens mij moet het allemaal lief en niet te hard zijn tegenwoordig."

In de podcast sprak Blind ook over zijn verhuurperiode bij FC Groningen, waar hij in een totaal andere cultuur terechtkwam. "Dat was een leerzame, maar ook moeilijke periode." Vooral de instelling binnen de club was anders dan hij gewend was. "In mijn eerste wedstrijd voor FC Groningen speelden wij gelijk. Als je bij Ajax gelijkspeelde, ging je naar huis en thuis op de bank maar TV kijken. Bij FC Groningen was dat anders en gingen wij met de selectie gewoon een hapje eten en een gezellige avond beleven. Een hele andere, nuchtere, instelling waar ik zeker aan heb moeten wennen."