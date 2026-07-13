Daley Blind vertelt: "Was eigenlijk mijn grote wens om dat te doen"

Daley Blind is weer terug bij Ajax. De 36-jarige verdediger annex middenvelder keerde na een halfjaar bij Bayern München en drie jaar bij Girona weer terug naar huis. En dat zat al langer in zijn hoofd.

Na zijn abrupte vertrek in januari 2023 wist Blind één ding zeker: op een dag zou hij weer terugkeren bij Ajax. "Natuurlijk: ik wilde sowieso wel terugkeren bij Ajax, maar de cirkel is nu wel rond. Ik had nog wel altijd de drive om die terugkeer waar te maken. Dat heeft me ook wel sterk en fit gehouden, denk ik. Dat je zo weggaat, was natuurlijk niet het mooiste, dus dat heeft zeker wel meegespeeld", zegt de ervaren kracht tegenover VI.

Deze zomer was Blind transfervrij en dus sloeg Ajax toe. Al duurde het wel even voordat alles rond was. "De gesprekken zijn natuurlijk al een tijdje gaande, het was eigenlijk een beetje wachten op het juiste moment. Wanneer de puzzelstukjes in elkaar zouden vallen. Eerst ga je praten: is er een mogelijkheid, is de deur open, of ga ik verder kijken voor wat anders? Toen bleek dat die deur open was, was het voor mij wel duidelijk: dit wil ik het allerliefste."