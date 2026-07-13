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Daley Blind vertelt: "Was eigenlijk mijn grote wens om dat te doen"

Amber
bron: Voetbal International
Daley Blind
Daley Blind Foto: © BSR Agency

Daley Blind is weer terug bij Ajax. De 36-jarige verdediger annex middenvelder keerde na een halfjaar bij Bayern München en drie jaar bij Girona weer terug naar huis. En dat zat al langer in zijn hoofd.

Na zijn abrupte vertrek in januari 2023 wist Blind één ding zeker: op een dag zou hij weer terugkeren bij Ajax. "Natuurlijk: ik wilde sowieso wel terugkeren bij Ajax, maar de cirkel is nu wel rond. Ik had nog wel altijd de drive om die terugkeer waar te maken. Dat heeft me ook wel sterk en fit gehouden, denk ik. Dat je zo weggaat, was natuurlijk niet het mooiste, dus dat heeft zeker wel meegespeeld", zegt de ervaren kracht tegenover VI.

Deze zomer was Blind transfervrij en dus sloeg Ajax toe. Al duurde het wel even voordat alles rond was. "De gesprekken zijn natuurlijk al een tijdje gaande, het was eigenlijk een beetje wachten op het juiste moment. Wanneer de puzzelstukjes in elkaar zouden vallen. Eerst ga je praten: is er een mogelijkheid, is de deur open, of ga ik verder kijken voor wat anders? Toen bleek dat die deur open was, was het voor mij wel duidelijk: dit wil ik het allerliefste."

Hij moest geduld hebben. Ondertussen hield Blind zijn ogen wel open, erkent hij. "Er waren wel wat clubs die zich hadden gemeld, maar dat waren ook niet per se de clubs waar ik nou heel graag naartoe wilde. En ik zei ook altijd wel tegen m’n zaakwaarnemer en ook tegen mijn familie: Als we in gesprek zijn en er is nog een mogelijkheid, dan wil ik graag kijken of het wat kan worden met Ajax. Als Ajax gelijk die deur dichttrekt, dan ga je verder kijken. Maar toen die deur eerst op een kier stond en steeds verder openging, was het eigenlijk mijn grote wens om dat te doen."

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