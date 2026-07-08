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Daley Blind vormt direct duo met deze speler tijdens Ajax-training

Joram
Daley Blind op de training van Ajax
Daley Blind op de training van Ajax Foto: © Pro Shots

Daley Blind heeft tijdens de training van Ajax op woensdag direct een centrale rol gekregen. De teruggekeerde verdediger vormde tijdens een oefenvorm een duo met Dies Janse, die na zijn verhuurperiode bij FC Groningen weer is aangesloten bij de selectie.

"Voor de grote partijvorm vindt nog een trainingsoefening plaats waarbij vier verdedigers telkens op lijn moeten meebewegen en in ondertal niet te ver uit elkaar mogen komen te staan", schrijft Thijs Zwagerman van ESPN. "Aan de ene kant van het veld vormt Blind daarbij een centraal duo met Dies Janse, waarbij de van FC Groningen teruggekeerde huurling rechts naast Blind speelt. Rechtsback Lucas Rosa en linksback Caio Henrique complementeren deze achterhoede."

Volgens Zwagerman bleef die defensieve formatie ook tijdens de afsluitende partijvorm intact. "Deze defensie blijft ook richting de partijvorm gehandhaafd, waarbij een eerste, voorzichtig beoogde basisploeg verder wordt gevormd door Youri Regeer, Jorthy Mokio en Davy Klaassen op het middenveld en Berghuis, Don-Angelo Konadu en Godts in de aanval."

"Tijdens het partijspel begint deze ploeg in defensief opzicht telkens vanuit een 4-4-2-middenblok, met Klaassen in het drukzetten naast spits Konadu. De focus hierbij ligt op het herkennen van de momenten waarop Ajax vanuit dit middenblok hoger op het veld druk kan zetten", aldus Zwagerman.

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