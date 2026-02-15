Meldingen
2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax Video's

Daley Blind weer gevraagd naar Ajax-terugkeer: "Ik laat het open"

Max
bron: Ziggo Sport
Daley Blind in La Liga
Daley Blind in La Liga Foto: © Pro Shots

Daley Blind denkt nog altijd niet aan stoppen. De 35-jarige verdediger loopt komende zomer uit zijn contract bij Girona, maar gaat zijn schoenen nog niet aan de wilg hangen. 

Waar Blind volgend jaar voetbalt, is nog niet bekend. Behoort een terugkeer naar Ajax tot de mogelijkheden. "Mijn contract loopt af, maar verder kan ik daar nog weinig over zeggen", laat hij weten in gesprek met Ziggo Sport. "Ik heb het nu ontzettend naar mijn zin bij Girona en ik wil het seizoen zo goed mogelijk afmaken. Ik laat het open voor de zomer, maar Ajax heeft altijd een speciaal plekje in mijn hart, wie weet. We gaan zien wat de toekomst brengt."

Blind wil in ieder geval nog voetballen. "Zolang ik fit blijf en zolang ik nog het niveau aankan, wil ik graag blijven voetballen. Ik hou van het spelletje, dus zolang het kan wil ik ervan blijven genieten", besluit de Oranje-international

Gerelateerd:
Wout Weghorst in een uitwedstrijd van Ajax

"Het gerucht gaat dat Wout Weghorst daar een huis heeft gekocht"

0
Kenneth Taylor juicht na de winnende strafschop

VIDEO | Kenneth Taylor schiet SS Lazio naar halve finale beker

0
Lees meer:
Ajax Video's Het laatste Ajax Nieuws Daley Blind
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Mike Verweij

Mike Verweij looft kersverse Ajacied: "Ja, dat was superleuk"

0
Erik ten Hag in De Grolsch Veste

"Erik ten Hag gaat het anders aanpakken dan Jordi Cruijff bij Ajax"

0
Wout Weghorst in een uitwedstrijd van Ajax

"Het gerucht gaat dat Wout Weghorst daar een huis heeft gekocht"

0
Dennis Bergkamp

Heerlijke Bergkamp-anekdote: "Dat vond ik toch zo hilarisch."

0
Kees Kwakman

Kwakman reageert op ontslag Weijs: "Dat hoort ook bij opleiden"

0
Toby Alderweireld

Alderweireld over Jong Ajax: "Hij zei: jij kunt niet verdedigen"

0
Guus Hiddink bij een Champions League-duel van PSV in Eindhoven

Guus Hiddink geniet van Ajacied: "Ik had er een hoge pet van op"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties