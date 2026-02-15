Daley Blind weer gevraagd naar Ajax-terugkeer: "Ik laat het open"

Waar Blind volgend jaar voetbalt, is nog niet bekend. Behoort een terugkeer naar Ajax tot de mogelijkheden. "Mijn contract loopt af, maar verder kan ik daar nog weinig over zeggen", laat hij weten in gesprek met Ziggo Sport. "Ik heb het nu ontzettend naar mijn zin bij Girona en ik wil het seizoen zo goed mogelijk afmaken. Ik laat het open voor de zomer, maar Ajax heeft altijd een speciaal plekje in mijn hart, wie weet. We gaan zien wat de toekomst brengt."

Blind wil in ieder geval nog voetballen. "Zolang ik fit blijf en zolang ik nog het niveau aankan, wil ik graag blijven voetballen. Ik hou van het spelletje, dus zolang het kan wil ik ervan blijven genieten", besluit de Oranje-international.