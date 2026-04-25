Meldingen
2026-04-23
De Johan Cruijff ArenA van Ajax
BREAKING | 'Ajax vindt stadion voor thuisduels in de play-offs'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax

Daley Blind wil 'heel graag' terug naar Ajax: "Dat is aan hem"

Sara
bron: Ziggo Sport
Daley Blind in La Liga Foto: © Pro Shots

Ronald de Boer weet dat Daley Blind dolgraag terug wil keren bij Ajax. De Boer denkt dat de 36-jarige routinier van Girona met zijn ervaring en karakter zeker nog van waarde kan zijn in Amsterdam. 

"Ik weet dat hij heel graag naar Ajax wil", begint De Boer bij Ziggo Sport, voorafgaand aan het duel van Girona met Valencia in La Liga. "Het is best lastig, want Youri Baas speelt daar nu. Hij is onbetwist de linker centrale verdediger. Ga je hem dan inruilen? Dat doe je niet. En dan heb je Dies Janse, die het heel goed doet bij FC Groningen en terugkomt."

De vraag is wel of Blind nog aan spelen toekomt in Amsterdam en of de routinier daar tevreden mee zou zijn. "Dat is dus aan hem. Als hij zegt: 'Ik wil een soort mentorrol hebben en vindt het heerlijk om terug te keren bij de club waar alles voor mij is begonnen', dan denk ik dat je hem zeker moet nemen. Als hij dat accepteert. Hij is ook geen speler die gaat muiten als hij niet speelt. Natuurlijk gaat hij wel op de deur kloppen als hij denkt dat hij beter is."

Ajax zoekt wel nog naar een controleur. "Daley kan ook op 'zes', maar hij is gewoon een fantastische persoonlijkheid. Die kan je er heel goed bij hebben", besluit De Boer.

Gerelateerd:
0
0
Lees meer:
Ajax Het laatste Ajax Nieuws Ajax transfergeruchten en nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
0
0
0
0
0
0
0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws