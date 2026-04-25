Daley Blind wil 'heel graag' terug naar Ajax: "Dat is aan hem"
Ronald de Boer weet dat Daley Blind dolgraag terug wil keren bij Ajax. De Boer denkt dat de 36-jarige routinier van Girona met zijn ervaring en karakter zeker nog van waarde kan zijn in Amsterdam.
"Ik weet dat hij heel graag naar Ajax wil", begint De Boer bij Ziggo Sport, voorafgaand aan het duel van Girona met Valencia in La Liga. "Het is best lastig, want Youri Baas speelt daar nu. Hij is onbetwist de linker centrale verdediger. Ga je hem dan inruilen? Dat doe je niet. En dan heb je Dies Janse, die het heel goed doet bij FC Groningen en terugkomt."
De vraag is wel of Blind nog aan spelen toekomt in Amsterdam en of de routinier daar tevreden mee zou zijn. "Dat is dus aan hem. Als hij zegt: 'Ik wil een soort mentorrol hebben en vindt het heerlijk om terug te keren bij de club waar alles voor mij is begonnen', dan denk ik dat je hem zeker moet nemen. Als hij dat accepteert. Hij is ook geen speler die gaat muiten als hij niet speelt. Natuurlijk gaat hij wel op de deur kloppen als hij denkt dat hij beter is."
Ajax zoekt wel nog naar een controleur. "Daley kan ook op 'zes', maar hij is gewoon een fantastische persoonlijkheid. Die kan je er heel goed bij hebben", besluit De Boer.
Ajax wint zakelijk bij NAC dankzij prachtgoal van Mika Godts
Ajax dendert door en legt opnieuw talent vast: "Mooie toekomst"
El Ahmadi looft Ajacied: "Dat heeft ook met Youri Baas te maken"
Opstelling Ajax bekend: Regeer keert na blessure terug in de basis
Ajax-huurling gaat strijd om basisplek aan: "Ben er klaar voor"
Kemper: "Uit bij Ajax hebben we onze beste wedstrijd gespeeld"
Sutalo verklaart: "We hebben drie verschillende trainers gehad"
'Ajax-huurling Dies Janse trekt interesse van Belgische topclub'
Ajax wint strijd om gewild talent: "Hij ontwikkelt zich enorm"
Valentijn Driessen fel op KNVB: "Dé blunder van deze week"
Sutalo voelt druk bij Ajax: "Het prijskaartje speelt ook mee"
Ajax-target verbannen bij Real Madrid: "Maar dat is niet normaal"
Lasse Schöne: "Ik word daar elk jaar aan herinnerd door Ajax-fans"
Weijs over ontslag bij Jong Ajax: "Moeilijk om daar te presteren"
Mokio spreekt zich uit na familiebreuk geruchten: "Beetje onrustig"
Vermoedelijke opstelling Ajax: García voert meerdere wijzingen door
Schöne blikt terug naar Ajax-jaar 2018/19: "Zelden zoveel plezier"
Tomiyasu betrekt ontslag Grim op zichzelf: "Voelde me schuldig"
Driessen acht Ajax kansloos in strijd om Parrott: "Waarom zou hij?"
Dure zomeraankoop al weg bij Ajax? "Als het aan Cruijff ligt..."
'El Karouani maakt nieuwe club bekend en laat Ajax links liggen'
NAC Breda moet het zonder twee verdedigers stellen tegen Ajax
Ajax mist zes spelers tegen NAC Breda: "Maar hij is weer begonnen"
'PSV wil Salah-Eddine, maar krijgt concurrentie uit het buitenland'
'Twee Nederlandse clubs melden zich voor Ajax-doelwit Mats Rots'
'Cruijff ziet zes potentiële Ajax-versterkingen bij FC Barcelona'
'PSV, AZ, FC Twente en FC Utrecht azen op voormalig Ajax-talent'
Blokzijl ook naar Ajax? "Hij heeft er nog een mooie rek inzitten"