Daley Blind ziet wat Ajax gemist heeft: "Dat moet terugkeren"
Daley Blind beseft dat Ajax nog een lange weg te gaan heeft. De routinier zag zijn oude club de afgelopen jaren ook als supporter worstelen en hoopt nu een belangrijke bijdrage te leveren aan het herstel van de Amsterdammers.
Blind vond het niet eenvoudig om Ajax de afgelopen seizoenen van een afstand te volgen. "Ook als supporter was dat soms moeilijk. Het is niet altijd het mooie voetbal geweest wat we toen hebben gespeeld, toen ik bij Ajax zelf zat. Het is moeilijk om als supporter van Ajax sommige wedstrijden te beleven of te kijken, als de resultaten niet altijd even goed zijn. Dus dat doet ook wel wat met je als Ajacied, daar ben je niet blij mee", zo vertelt hij aan Voetbal International.
De verdediger wil zijn ervaring inzetten om Ajax weer naar een hoger niveau te helpen. "Ik hoop dat ik een kleine, of een grote, bijdrage kan leveren zodat we weer een stap omhoog gaan zetten. Zo’n rol zie ik wel voor me."
Volgens Blind begint dat vooral met het terugbrengen van de juiste mentaliteit. "Ik denk dat het vooral belangrijk is dat je gaat beseffen dat er een winnaarsmentaliteit terug moet keren."
De ervaren rot legt uit wat hij daarmee bedoelt. "Dat je de kleine wedstrijden, die je voorheen met slecht spelen ook wel won, dat je die ook weer moet gaan winnen. Dat je reeksen gaat neerzetten, dat je tot een bepaald aantal punten komt en bovenin mee blijft doen."
Hoewel technisch directeur Jordi Cruijff al heeft uitgesproken dat Ajax weer om de landstitel moet strijden, blijft Blind realistisch. "Ik denk dat we niet te ver vooruit moeten kijken, maar eerst op de korte termijn die wedstrijden moeten gaan winnen."
Tegelijkertijd weet Blind dat de ambities bij Ajax altijd hoog liggen. "Tuurlijk, het roepen dat we kampioen willen worden bij Ajax, dat past er nu eenmaal bij. Maar ik besef wel dat het stapje voor stapje moet. Het belangrijkste is om in mei te zorgen dat we dichtbij staan en nog meedoen om de prijzen. Dat moet per wedstrijd gewoon gaan gebeuren."
Blind kan daarbij terugvallen op een opvallende statistiek. In zijn acht volledige seizoenen als Ajacied eindigde hij nooit lager dan de eerste plaats. "De statistieken zijn goed in elk geval, dat is waar."
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