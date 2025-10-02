Daley Sinkgraven verdedigt oud-Ajacied: "Dan hadden we ingegrepen"

Daley Sinkgraven brak door bij SC Heerenveen, verdiende een transfer naar Ajax en vertrok in de zomer van 2019 naar Bayer Leverkusen. En daar werkte hij samen met PSV-trainer Peter Bosz.

"Hij heeft veel vertrouwen in mij gehad en ik heb altijd heel fijn onder hem gewerkt. De manier hoe hij wil spelen en naar voetbal kijkt, vind ik heel erg fijn", vertelt Sinkgraven aan ESPN. "Hij analyseert zijn tegenstanders wel, maar redeneert altijd als eerste vanuit zijn eigen team. De spelers die op het veld stonden, wisten wat ze moesten doen en wat de filosofie was."

"Dat maakt het voor een speler heel makkelijk, die duidelijkheid", vervolgt de voetballer. "Wij waren een heel goed team. We hebben daar een fantastisch seizoen gehad. Dan denk ik aan Kai Havertz en Florian Wirtz. Een mooie tijd, een goede periode ook."

Bosz maakte bij PSV in zijn eerste seizoen furore, maar de Eindhovenaren lijken nu zoekende te zijn. Of dat aan de trainer ligt? "Ik heb die kritiek ook gehoord, maar soms heb je ook met andere factoren te maken. Bij ons viel Julian Baumgartlinger weg, onze motor op het middenveld. Toen liep het niet meer."

"Het is voetbal. Soms loopt alles goed, maar het kan ook de andere kant op vallen. Als we de antwoorden hadden, hadden we ingegrepen. Het is ook niet zo dat toen het minder ging er niets veranderd werd. Natuurlijk ligt de focus dan op andere dingen, maar dat is iets ongrijpbaars", aldus Sinkgraven.