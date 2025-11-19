Damian van der Vaart dicht bij doorbraak? "Hij kan nu al in Ajax 1"

Rafael van der Vaart is ervan overtuigd dat zijn zoon Damian spoedig op het veld zal staan in het eerste van Ajax. In het boek 'Rafael van der Vaart: alles op intuïtie' claimt hij dat, zo vertelt Van der Vaart senior in De Coen & Sander show bij JOE .

"Hij is een heel andere voetballer", begint Rafael over Damian. Hij speelde dit seizoen negenmaal voor Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. "Het is helemaal niet erg als je een beetje minder bent dan je vader. Hij doet het fantastisch", aldus zijn trotse vader.

Rafael is omvergeblazen door de snelle ontwikkeling van zijn zoon. "Wat mij betreft kan hij nu al in Ajax 1. Ik moet eerlijk zeggen: Damian is heel lang amateur geweest natuurlijk in Hamburg. Toen is hij naar Esbjerg gegaan. Dat is ook niet echt een profclub. Dus hij speelt nu pas tweeënhalf jaar, en hij maakt gewoon hele grote stappen."

De potentie is er, maar momenteel denkt Rafael niet dat zijn zoon al echt klaar is om een dragende speler te worden bij de Amsterdammers. "Er moet nog wel aan bijgeschaafd worden, dus ik zet in op twee, drie jaar."