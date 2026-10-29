'Damian van der Vaart en Johnson mogelijk weg bij Ajax in 2027'
Twee spelers van Jong Ajax gaan in januari mogelijk vertrekken, zo weet WFCGroningen te melden via X. Het gaat om Jinairo Johnson en Damián van der Vaart, de zoon van voormalig Ajacied Rafael van der Vaart.
"PEC Zwolle bekijkt Jinairo Johnson, als huur optie voor in de winter transferperiode. De Graafschap bekijkt Damián Van der Vaart als definitieve optie voor de winter transferperiode", verklapt hij. PEC Zwolle is na een teleurstellende seizoensstart op zoek naar versterkingen. De club uit Overijssel staat na tien competitiewedstrijden op een 15e plek in de Eredivisie.
Ook De Graafschap is aan een slecht seizoen bezig. De Superboeren staan na twaalf competitiewedstrijden op een zestiende plek in de Keuken Kampioen Divisie. Saillaint detail: Jong Ajax heeft hetzelfde aantal punten (12), maar staat - op basis van het doelsaldo - een plekje hoger. De club uit Doetinchem wist zich onlangs ook al te versterken met Mark Diemers.
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'Damian van der Vaart en Johnson mogelijk weg bij Ajax in 2027'
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