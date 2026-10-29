Meldingen
2026-10-15
Abdellah Ouazane
Opstelling Ajax bekend: Torrents en Ouazane starten in de basis
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

'Damian van der Vaart en Johnson mogelijk weg bij Ajax in 2027'

Niek
Damian van der Vaart op De Toekomst in de zon
Damian van der Vaart op De Toekomst in de zon Foto: © Pro Shots

Twee spelers van Jong Ajax gaan in januari mogelijk vertrekken, zo weet WFCGroningen te melden via X. Het gaat om Jinairo Johnson en Damián van der Vaart, de zoon van voormalig Ajacied Rafael van der Vaart. 

"PEC Zwolle bekijkt Jinairo Johnson, als huur optie voor in de winter transferperiode. De Graafschap bekijkt Damián Van der Vaart als definitieve optie voor de winter transferperiode", verklapt hij. PEC Zwolle is na een teleurstellende seizoensstart op zoek naar versterkingen. De club uit Overijssel staat na tien competitiewedstrijden op een 15e plek in de Eredivisie. 

Ook De Graafschap is aan een slecht seizoen bezig. De Superboeren staan na twaalf competitiewedstrijden op een zestiende plek in de Keuken Kampioen Divisie. Saillaint detail: Jong Ajax heeft hetzelfde aantal punten (12), maar staat - op basis van het doelsaldo - een plekje hoger. De club uit Doetinchem wist zich onlangs ook al te versterken met Mark Diemers. 

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Tolu Arokodare

'Kans dat Tolu bij Ajax blijft is zeer klein': "Lastig verhaal"

0
Míchel Sánchez

Ajax-trainer Míchel betuigt medeleven na enorm drama in Spanje

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax transfers & geruchten
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Erik ten Hag

Erik ten Hag stevig aangepakt: "Hoe durft hij dat te zeggen?!"

0
Frank de Boer in de Johan Cruijff ArenA

Frank de Boer onthult impact Ajax-drama: "Ik was er lang ziek van"

0
Frank de Boer bij de Ajax Legends

De Boer deelt Guardiola-anekdote: "Daar moet de doodstraf op"

0
Marc ter Stegen bij Ajax

Ter Stegen legt opvallende bijnaam uit: "Dat zegt Maarten altijd"

0
Frank de Boer in de Johan Cruijff ArenA

Frank de Boer wijst beste aankoop van Ajax aan: "Zó belangrijk"

0
Wim Kieft

Kieft onthult hard Ajax-verleden: "Ze keken niet naar ze om"

0
Tolu Arokodare voor een thuiswedstrijd van Ajax in de Johan Cruijff Arena

Tolu Arokodare verklapt: "Hij spreekt niet heel goed Engels"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

'Kans dat Tolu bij Ajax blijft is zeer klein': "Lastig verhaal"

'Damian van der Vaart en Johnson mogelijk weg bij Ajax in 2027'

Ajax-trainer Míchel betuigt medeleven na enorm drama in Spanje

Kraay jr. geniet van Ajax-talent: "Mijn gebeden zijn verhoord"

Theo Janssen maakt indruk: "Als hij het betaald voetbal in wil..."

'Ajax wil zich gaan versterken met 30-jarige Orbelín Pineda'

Wim Kieft: "Het is een godswonder dat hij bij Ajax speelt..."

Van Halst was doodsbang: "Sliep met een knuppel onder mijn kussen"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws