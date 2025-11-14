Damian van der Vaart onder de loep: "Heeft nog even de tijd nodig"

Rafael van der Vaart heeft zich bij Vandaag Inside uitgesproken over de ontwikkeling van zijn zoon Dámian bij Ajax. De jonge speler speelt momenteel in het beloftenelftal van de Amsterdamse club.

René van der Gijp vraagt Van der Vaart of Dámian goed kan voetballen. Van der Vaart antwoordt: "Ja, er moet nog wel een beetje bijgeschaafd worden, maar hij heeft een waanzinnig rechterbeen."

In 2023 verruilde de zoon van de oud-international de jeugdopleiding van het Deense Esbjerg fB voor die van Ajax. Van der Vaart zegt daarover: "Dámian is natuurlijk echt heel lang amateur geweest, dus hij is nu eigenlijk pas tweeënhalf jaar bij Ajax. Hij maakt goede stappen, maar hij heeft gewoon nog even tijd nodig. Wat het gaat brengen, dat weet ik niet."