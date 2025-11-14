Kick-off
Geelen bevestigt: zoektocht naar nieuwe trainer geen topprioriteit
Meldingen
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Damian van der Vaart onder de loep: "Heeft nog even de tijd nodig"

Tom
bron: Vandaag Inside
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax Foto: © BSR Agency

Rafael van der Vaart heeft zich bij Vandaag Inside uitgesproken over de ontwikkeling van zijn zoon Dámian bij Ajax. De jonge speler speelt momenteel in het beloftenelftal van de Amsterdamse club. 

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

René van der Gijp vraagt Van der Vaart of Dámian goed kan voetballen. Van der Vaart antwoordt: "Ja, er moet nog wel een beetje bijgeschaafd worden, maar hij heeft een waanzinnig rechterbeen."

In 2023 verruilde de zoon van de oud-international de jeugdopleiding van het Deense Esbjerg fB voor die van Ajax. Van der Vaart zegt daarover: "Dámian is natuurlijk echt heel lang amateur geweest, dus hij is nu eigenlijk pas tweeënhalf jaar bij Ajax. Hij maakt goede stappen, maar hij heeft gewoon nog even tijd nodig. Wat het gaat brengen, dat weet ik niet."

Gerelateerd:
Menno Geelen

Geelen bevestigt: zoektocht naar nieuwe trainer geen topprioriteit

0
Frenkie de Jong

Frenkie de Jong ziet Ajax-situatie met lede ogen aan: "Niet leuk"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Damian van der Vaart Rafael van der Vaart
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Feyenoorder in Amsterdam flink mishandeld

VIDEO | Man met Feyenoord-shirt in Amsterdam in rolstoel gemept

0
Wout Weghorst

Weghorst krijgt veer in zijn reet: "Maakt er gewoon 15 tot 20"

0
Wim Kieft

Wim Kieft snapt niks van Ajacied: "Soms vind ik hem zó blind"

0
Rene van der Gijp en Johan Derksen

Gijp en Derksen lachen om Ajacied: "Hij is zó vol van zichzelf"

0
Alex Kroes en Marijn Beuker

"Marijn Beuker stond gewoon de AZ-opleiding naar Ajax te kopiëren"

0
John Heitinga

Even Tot Hier gaat viraal door Ajax-liedje: "Hij was zo slecht"

0
Valentijn Driessen en Jeroen Kapteijns

Driessen weet: "Hij is na afloop leeggelopen richting Makkelie"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 12 23 31
2 Feyenoord 12 19 28
3 AZ 12 7 24
4 Ajax 12 5 20
5 FC Utrecht 12 6 19
6 FC Groningen 12 0 19
7 NEC Nijmegen 12 9 18
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd