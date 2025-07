Damian van der Vaart traint mee met Ajax door gebrek aan spelers

"Waar het op neerkomt, is dat hun perspectief wordt teruggeschroefd naar nul", verduidelijkt Johan Inan in het Algemeen Dagblad. "De nieuwe trainer John Heitinga is begonnen met tien eerste elftalspelers, onder wie de gehuurde keeper Viteszlav Jaros en Davy Klaassen. Die groep is aangevuld met zestien beloften, die zich in de kleedkamer van Jong Ajax omkleden."

"Onder hen bevindt zich ook Damian van der Vaart, de zoon van clubicoon Rafael die nog geen seconde in Jong Ajax speelde", vervolgt Inan, die daarna de bizarre situatie beschrijft: "Een speler als Akpom, die in 41 eredivisieduels 14 keer trefzeker was voor de hoofdmacht van Ajax, is ingedeeld in een tweede groep en een derde kleedkamer."