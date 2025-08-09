Damian van der Vaart zelfkritisch: "Ga ik horen van mijn familie"

Damian van der Vaart is blij dat hij zijn debuut heeft gemaakt voor Jong Ajax. De zoon van Rafael van der Vaart kwam tegen FC Den Bosch een half uur voor het einde van de wedstrijd binnen de lijnen. Extra bijzonder is dat zijn vader ook in en tegen Den Bosch debuteerde in het profvoetbal, al was dat in de Eredivisie.

"Een mooie avond voor mij persoonlijk. Helaas hebben we geen punten gepakt, maar ik ben wel heel trots om mijn debuut te maken", vertelt de 19-jarige middenvelder voor de camera van ESPN. Van der Vaart was blij, maar ook zelfkritisch. Hij miste namelijk een grote kans. "Die had er echt in gemoeten. Dat ga ik ook zo horen van mijn familie. Maar ze zijn zeker ook trots, want ik ben verder gewoon goed ingevallen, vind ik. Alleen helaas, geen doelpunten en geen punten."

De voetballer treedt nu echt in de voetsporen van zijn vader. "Ik wist dat mijn vader hier ook zijn debuut had gemaakt, dus dat is mooi toeval”, vervolgt Van der Vaart, die vervolgens de vraag krijgt of zijn achternaam ook extra verwachtingen schept. "Ik weet niet hoe het anders is. Ik ben ermee opgegroeid. Ik ben supertrots op wat mijn vader heeft gedaan als voetballer, maar ik ga mijn eigen pad op."