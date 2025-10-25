"Dan is Weghorst een voorbeeld, andere keer verliest hij zichzelf"

FC Twente en Ajax staan zondagmiddag tegenover elkaar in De Grolsch Veste. In Enschede zal de focus vooral liggen op Wout Weghorst, die de voorbije wedstrijden al volop aandacht kreeg. Hij ontsnapte afgelopen weekend aan een rode kaart en speelde ook een opvallende wedstrijd tegen Chelsea.

"In dit zwakke, chaotische elftal van John Heitinga profileert hij zich als de aanvalsleider die de ploeg op sleeptouw wil nemen. De ene keer is hij een voorbeeld voor velen, de andere keer verliest hij zichzelf in emoties", merkt FC Twente-watcher Leon ten Voorde op in Tubantia. "Hij speelt lang niet altijd slecht, maar een spits van Ajax mag in negen duels best wat vaker scoren dan de vijf treffers die nu achter zijn naam staan."

FC Twente-spits Ricky van Wolfswinkel scoorde tot dusver ook vijf goals. "Saillant detail: met Weghorst en Van Wolfswinkel zijn ook meteen de twee spelers genoemd die tot dusverre de meeste overtredingen achter hun naam hebben staan in de eredivisie: 18 stuks. Dat is natuurlijk best bijzonder en opvallend, want in de top van dit soort lijstjes verwacht je eerder een paar niets ontziende verdedigers", aldus Ten Voorde.

Toch is het tegelijkertijd ook weer niet helemaal toevallig, zo geeft de journalist aan. "Beide spelers kunnen stierlijk vervelend zijn voor een tegenstander en een scheidsrechter. En ze zijn er een meester in het bloed onder de nagels vandaan te halen bij het publiek. Van Wolfswinkel deed dat afgelopen zaterdag nog bij NEC, Weghorst doet het in vrijwel elke stadion. Noem het zijn kracht en zwakte."