Kick-off
'Ajax wilde oude bekende terughalen, verkopende partij weigerde'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Lees over het eerste elftal van Ajax

"Dan is Weghorst een voorbeeld, andere keer verliest hij zichzelf"

Amber
bron: Tubantia
Wout Weghorst baalt
Wout Weghorst baalt Foto: © MTB-Photo

FC Twente en Ajax staan zondagmiddag tegenover elkaar in De Grolsch Veste. In Enschede zal de focus vooral liggen op Wout Weghorst, die de voorbije wedstrijden al volop aandacht kreeg. Hij ontsnapte afgelopen weekend aan een rode kaart en speelde ook een opvallende wedstrijd tegen Chelsea.

"In dit zwakke, chaotische elftal van John Heitinga profileert hij zich als de aanvalsleider die de ploeg op sleeptouw wil nemen. De ene keer is hij een voorbeeld voor velen, de andere keer verliest hij zichzelf in emoties", merkt FC Twente-watcher Leon ten Voorde op in Tubantia. "Hij speelt lang niet altijd slecht, maar een spits van Ajax mag in negen duels best wat vaker scoren dan de vijf treffers die nu achter zijn naam staan."

FC Twente-spits Ricky van Wolfswinkel scoorde tot dusver ook vijf goals. "Saillant detail: met Weghorst en Van Wolfswinkel zijn ook meteen de twee spelers genoemd die tot dusverre de meeste overtredingen achter hun naam hebben staan in de eredivisie: 18 stuks. Dat is natuurlijk best bijzonder en opvallend, want in de top van dit soort lijstjes verwacht je eerder een paar niets ontziende verdedigers", aldus Ten Voorde.

Toch is het tegelijkertijd ook weer niet helemaal toevallig, zo geeft de journalist aan. "Beide spelers kunnen stierlijk vervelend zijn voor een tegenstander en een scheidsrechter. En ze zijn er een meester in het bloed onder de nagels vandaan te halen bij het publiek. Van Wolfswinkel deed dat afgelopen zaterdag nog bij NEC, Weghorst doet het in vrijwel elke stadion. Noem het zijn kracht en zwakte."

Zet in op Ajax tegen FC Twente!

Ajax speelt zondagmiddag de uitwedstrijd tegen FC Twente. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Danny Blind

Danny Blind ontkent: "Die naam is hier bij Ajax nooit gevallen"

0
Valentijn Driessen

Driessen over toekomst Heitinga: "Maandag wel, dinsdag niet meer"

0
Lees meer:
Lees over het eerste elftal van Ajax Het laatste Ajax Nieuws Wout Weghorst
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Josip Sutalo, Lucas Rosa, Raul Moro

"Sutalo en Traoré weten niet welke kleur hesje zij aan moeten trekken"

0
Frank Peereboom

'Peereboom kaffert Ajax-talenten uit': "Moet ik weer naar Kroes"

0
Valentijn Driessen

Driessen over toekomst Heitinga: "Maandag wel, dinsdag niet meer"

0
Alex Kroes en Marijn Beuker

'Marijn Beuker wilde Spaanse trainer in plaats van John Heitinga'

0
John van den Brom

Van den Brom: "Natuurlijk kijk je met een schuin oog naar Ajax"

0
Kenneth Taylor

'Taylor had conflict met Ajax-staf': "Hij zou op de bank zitten"

0
Marciano Vink

Marciano Vink steunt Ajacied: "Ik begrijp zijn frustratie wel"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 9 19 25
2 PSV 9 15 22
3 AZ 9 7 18
4 Ajax 9 5 16
5 FC Groningen 9 1 15
6 NEC Nijmegen 9 8 14
7 FC Twente 9 3 14
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd