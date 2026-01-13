"Als hij geen Cruijff had geheten, dan was hij niet de nieuwe technisch directeur van Ajax geweest", sprak hij. "Op grond van zijn CV had hij nooit op een lijstje gestaan van vijf namen", suggereert Vermeulen. Voormalig profvoetballer Rafael van der Vaart denkt er hetzelfde over.

"Ik ben het voor de verandering wel eens met Arno", vertelt de ex-Ajacied. "Als hij een andere achternaam had gehad, dan was het wel anders geweest. Dan was er veel meer kritiek op hem geweest. Nu hoop je dat hij dezelfde ideeën heeft als zijn vader", constateert Van der Vaart, die ook weet hoe het werkt als het even tegenzit. "Het wordt langer geaccepteerd omdat hij Cruijff heet dan wanneer hij een andere achternaam had gehad. Zo werkt de wereld toch?"